Macja me qime kaçurrela që i do njerëzit dhe qentë, por ka një problem të pazakontë
German Rex është mace e butë, lozonjare dhe e dashur me familjen, por mustaqet e saj nuk funksionojnë si te macet e tjera dhe raca shoqërohet edhe me disa probleme shëndetësore
German Rex është një nga racat e rralla të maceve me qime të valëzuara. Konsiderohet mace miqësore, e lidhur me njerëzit dhe me karakter të qetë. Zakonisht peshon nga 3 deri në 5 kilogramë dhe ka qime të shkurtra, të buta e kadifeje. Kjo racë vjen nga Gjermania dhe njihet që nga viti 1957. Jetëgjatësia e saj është rreth 10 deri në 15 vjet, edhe pse disa mace kanë jetuar deri në 18 vjet.
Qimet kaçurrela karakteristike
Tipari më i veçantë i German Rex është qimet e valëzuara. Kjo mace nuk ka shtresën e sipërme të qimeve, por vetëm nënqime të buta dhe të shkurtra. Mustaqet janë më të shkurtra dhe të përthyera, ndërsa kaçurrelat janë rezultat i një ndryshimi gjenetik. Struktura e qimeve formohet plotësisht kur macja mbush rreth dy vjet.
Për nga pamja, German Rex i ngjan një maceje shtëpiake të zakonshme: ka trup të hollë, por muskulor, këmbë të holla dhe kokë të rrumbullakët me sy të mëdhenj.
Karakteri dhe sjellja
Kjo mace është shumë e lidhur me njerëzit dhe pëlqen përkëdheljet. Është e qetë, por edhe lozonjare dhe ka nevojë për hapësirë për lojë dhe ngjitje. Përshtatet mirë me jetën në banesë dhe shkon mirë me fëmijët, qentë dhe me mace të tjera. Nuk e pëlqen vetminë, ndaj i pëlqen shoqëria.
Qimet e saj bien shumë pak dhe nuk kërkojnë kujdes të madh, transmeton Telegrafi.
Shëndeti i racës
Megjithëse është mace e lehtë për t’u mbajtur, German Rex shpesh ka shëndet më të brishtë. Arsyeja lidhet me shumimin mes kafshëve të afërta në fazat e para të zhvillimit të racës. Pasardhësit e tillë mund të kenë më shumë sëmundje dhe jetëgjatësi më të shkurtër.
Edhe struktura e qimeve është më e hollë se te macet e zakonshme dhe ndonjëherë mund të thyhet. Mustaqet, që janë të rëndësishme për orientim dhe ndjeshmëri, janë më të shkurtra dhe më pak funksionale.
Ekspertët nuk kërkojnë ndalimin e shumimit të kësaj race, por rekomandojnë ndryshim të standardeve të shumimit për të shmangur macet me mustaqe shumë të shkurtra ose të përthyera.
Origjina e racës
Paraardhësja e German Rex ishte një mace kaçurrelë me emrin Lämmchen, e cila jetonte në Berlin me doktoreshën Rosa Scheuer-Karpin. Në vitin 1957 ajo solli në jetë këlyshët e parë me qime kaçurrela, që u bënë baza e zhvillimit të kësaj race në vende të tjera.
Historia e racës tregon se shumimi mes kafshëve të afërta ishte i pranishëm që në fillim dhe kjo ka ndikuar në problemet shëndetësore që shihen edhe sot. /Telegrafi/