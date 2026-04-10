Si po i transformon printimi 3D luftërat në botë?
Një raport i CNN ka nxjerrë në pah zhvillimet më të fundit në fushën e teknologjisë ushtarake, duke theksuar përdorimin e printimit 3D në prodhimin e sistemeve të avancuara, përfshirë edhe raketa kruz (cruise missile).
Sipas raportit, një kompani në Kaliforninë Jugore, Divergent Technologies, po përdor teknologjinë e prodhimit shtesë (additive manufacturing) për të ndërtuar komponentë kompleksë për industrinë automobilistike dhe atë të mbrojtjes.
Kjo metodë lejon krijimin e pjesëve shtresë pas shtrese, në vend të procesit tradicional të gdhendjes nga materiale të ngurta.
CNN thekson se kjo teknologji mund të ulë ndjeshëm kostot e prodhimit – deri në 10 herë më lirë – dhe të shkurtojë kohën e dizajnimit dhe prodhimit nga vite në vetëm disa javë.
Në një demonstrim të procesit, kompania tregoi prodhimin e pjesëve automobilistike, ku çdo shtresë printohet individualisht gjatë një procesi që zgjat rreth 17 orë dhe përbëhet nga rreth 4000 shtresa. Sipas të dhënave të paraqitura, i njëjti proces përdoret edhe për komponentë të industrisë së mbrojtjes.
Raporti vë në dukje se një nga zhvillimet më të rëndësishme është mundësia e prodhimit të raketave kruz përmes kësaj teknologjie, megjithëse për arsye sigurie nuk janë shfaqur detaje të plota mbi procesin e tyre të ndërtimit.
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka vizituar kompaninë dhe ka mbetur i impresionuar me teknologjinë, duke e konsideruar atë si një hap të rëndësishëm në të ardhmen e industrisë ushtarake.
CNN raportoi gjithashtu se kjo risi po ngre pyetje mbi ndikimin e saj në garën globale të armatimeve dhe nëse kërkesa për teknologji të tillë është rritur në kontekstin e tensioneve të fundit ndërkombëtare. /Telegrafi/