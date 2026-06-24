Si po e ndryshojnë kompanitë e mëdha teknologjike gazetarinë?
Kompanitë e mëdha teknologjike po ndikojnë gjithnjë e më shumë në mënyrën se si krijohen, shpërndahen dhe perceptohen lajmet në mbarë botën. Kjo u theksua në Forumin Global të Medias të Deutsche Welle në Bon, ku u diskutua edhe roli i tyre në politikë dhe në sistemin mediatik.
Sipas pjesëmarrësve, platformat digjitale si Google, Meta, Amazon, Apple dhe Microsoft kanë transformuar rrënjësisht gazetarinë gjatë dy dekadave të fundit. Ato kontrollojnë jo vetëm shpërndarjen e lajmeve, por edhe dukshmërinë dhe monetizimin e tyre.
Një nga temat kryesore të debatit ishte humbja e pavarësisë së mediave përballë këtyre gjigantëve teknologjikë. Gazetarët dhe redaksitë shpesh detyrohen të përshtaten me algoritmet e platformave për të arritur audiencën.
Drejtoresha e Qendrës për Media dhe Qeverisje Digjitale, Courtney C. Radsch, tha se termi “big tech” shpesh përdoret me ndjenjë frike dhe jo respekti. Sipas saj, marrëdhënia mes mediave dhe platformave është bërë gjithnjë e më e tensionuar.
Ajo paralajmëroi gjithashtu për përdorimin masiv të përmbajtjeve gazetareske për trajnimin e inteligjencës artificiale, shpesh pa kompensim për krijuesit e tyre. Sipas saj, kjo mund të çojë në humbje të lidhjes me realitetin.
Radsch shtoi se përqendrimi i pushtetit ekonomik dhe politik në të njëjtat kompani mund të krijojë rreziqe serioze për demokracinë, duke përmendur edhe rrezikun e një “arkitekture teknofashizmi”.
Nga ana tjetër, disa ekspertë theksuan nevojën që mediat të përshtaten me realitetin e ri digjital dhe të zhvillojnë modele të qëndrueshme biznesi. Ata sugjeruan më shumë përdorim të abonimeve dhe teknologjisë për të mbijetuar në treg.
Megjithatë, u ngrit edhe shqetësimi se modelet me pagesë nuk janë të zbatueshme në të gjitha vendet, sidomos në rajone ku shumë njerëz nuk kanë mundësi financiare për të paguar për lajme.
Pjesëmarrës të tjerë theksuan se gazetaria duhet të jetë e pranishme aty ku është publiku, pra në platformat e mëdha digjitale, pavarësisht sfidave që sjell kjo varësi.
Në forum u diskutua gjithashtu edhe rreziku i dezinformimit, përfshirë ndikimin e tij në shëndet publik dhe besimin qytetar. Disa folës e cilësuan këtë si një çështje jetike.
Forumi mblodhi mbi 1400 profesionistë nga më shumë se 110 vende dhe u fokusua në mënyrat se si mediat mund të përballen me dezinformimin, polarizimin dhe ndryshimet teknologjike, duke ruajtur rolin e tyre në shoqëritë demokratike. /Telegrafi/