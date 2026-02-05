“Si e kuptova brenda 20 minutash se Mbappe ishte i veçantë” – Campos rrëfen gjithçka
Para se të vinte në Paris Saint-Germain si drejtor sportiv, Luis Campos mbante të njëjtin rol te AS Monaco, ku zbuloi talentin e Kylian Mbappe.
“Unë e dija emrin e tij para se ta shihja të luante. Rreth tij kishte tashmë shumë diskutime. Kur mbërrita në Monaco”, tregon Campos.
“Unë kërkova të shkoja në qendrën e stërvitjes në La Turbie. Ishte ora 10:00. Ndeshja kishte nisur vetëm prej njëzet minutash. Pas njëzet minutash, rezultati ishte 3-0. Tre gola nga Kylian”.
“Nuk të duhej të ishe një specialist i madh për të kuptuar se me kë po merreshim. Vendimi për ta mbajtur u mor brenda pesëmbëdhjetë, njëzet minutash”.
“Duhej të adaptohej projekti kolektiv i klubit në raport me projektin e tij individual. E kam kuptuar me kalimin e kohës, dhe gjithmonë e kam aplikuar që atëherë”.
“Duhet të pajtohet projekti kolektiv i klubit me projektin kolektiv të lojës, por edhe me projektet individuale të lojtarëve. Duhet të punojmë çdo herë për t’i bashkuar ato një brenda tjetrit”.
“Kur flas me një lojtar që duhet të vijë në Paris, unë i theksoj rëndësinë e adaptimit të projektit të tij individual me projektin tonë kolektiv”.
“Ata duhet të jenë në harmoni. Adaptimi i projektit të Mbappe, një djalë 14-15 vjeç, duke punuar në një projekt kolektiv, mbetet një nga përvojat e mia më të mira”, ka deklaruar Campos./Telegrafi/