Si e kanë ndryshuar Rusinë katër vjet luftë në Ukrainë
Pothuajse katër vjet më parë, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi në televizionin kombëtar se forcat e armatosura të vendit kishin filluar një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës.
Lufta, e njohur sipas Kremlinit zyrtar si "një operacion ushtarak special" (SMO), tani ka zgjatur më shumë se përfshirja e Rusisë në Luftën e Dytë Botërore nga viti 1941 deri në vitin 1945.
Vdekjet ruse në luftime, të verifikuara nga BBC dhe media e pavarur ruse MediaZona, tani kanë tejkaluar 186,000 - gati 13 herë humbjet e Ushtrisë së Kuqe gjatë gjithë luftës së viteve 1980 në Afganistan, e cila zgjati një dekadë dhe përfshinte ushtarë nga e gjithë Bashkimi Sovjetik.
Por, ndërsa miliona refugjatë ukrainas kanë ikur dhe ata që mbeten përballen me një dimër të hidhur ndërsa raketat ruse godasin infrastrukturën energjetike të vendit, si e kanë ndryshuar katër vitet e fundit Rusinë?
Për këtë, Al Jazeera thotë se ka folur me njerëz brenda dhe jashtë vendit për të mësuar se si ka ndryshuar jeta që nga 24 shkurti 2022, përcjell Telegrafi.
Jeta vazhdon
Zonat e Rusisë perëndimore që kufizohen me Ukrainën, siç janë rajonet Kursk dhe Belgorod, janë përballur me breshëri artilerie, sulme me dronë dhe madje edhe ndërhyrje tokësore nga forcat ukrainase, me një pjesë të Kurskut që bie përkohësisht nën kontrollin ukrainas.
"Pak më shumë se një vit më parë, ndërsa forcat ukrainase ishin ende në këtë rajon, do të shihje sulme disa herë në ditë", tha YouTuber-i 25-vjeçar Ben the Brit, i cili u zhvendos në Kursk me gruan e tij ruse në vitin 2021.
"Mendoj se ajo që mund t'i shokojë njerëzit është se sa të mësuar u bënë vendasit dhe unë të përfshirë në të. Askush nuk vrapoi në strehimore me çdo sulm. Përndryshe, nuk do të ishe kurrë në gjendje të jetoje jetën tënde...".
Sipas faqes lokale të lajmeve Fonar.tv, të paktën 458 civilë janë vrarë në sulmet ukrainase në rajonin e Belgorod që nga fillimi i luftës.
Por në Moskë, fuqia blerëse e njerëzve nuk ka rënë shumë.
Fëmijët janë të mbushur në radhë në kafenetë e supermarketeve. I gjithë qyteti është plot me shoferë taksish dhe shoferë të pafundëm dërgesash.
Megjithatë, disa gjëra kanë ndryshuar.
"Është bërë shumë problematike të gjesh disa marka që i blije më parë", thotë Kirill F, një fotograf 39-vjeçar nga Shën Petersburgu.
“Mund të gjenden nga rishitësit, por janë bërë më të shtrenjta dhe nuk shiten më në dyqane”, tha ai.
Disa marka të Koresë së Jugut janë rikthyer në Rusi, tregon ai.
Lavatricet dhe frigoriferët LG tani janë përsëri të disponueshëm.
Sipas tij, markat kineze janë gjithashtu të disponueshme, por ato “nuk janë aq cilësore sa teknologjia që merrnim më parë nga Gjermania ose Polonia”.
Për të anashkaluar kufizimet e pagesave jashtë vendit për shkak të sanksioneve perëndimore, për shembull në aplikacione, Kirill hapi një llogari bankare në Kirgistan.
Nuk është një pengesë e pakapërcyeshme, por një bezdi, tha ai.
Por Kirill është më pak optimist për kufizimet e vendosura nga qeveria e tij.
Që nga viti 2022, Kremlini ka futur ligje të rrepta që penalizojnë atë që e quan “lajme të rreme” në lidhje me pushtimin.
Për më tepër, autoritetet kanë bllokuar mediat sociale si Instagram dhe Facebook dhe e kanë bërë më të vështirë përdorimin e WhatsApp, Telegram dhe YouTube, duke promovuar alternativa të mbështetura nga shteti si RuTube dhe aplikacionin e mesazheve Max.
“Në fillim, na u bllokua përdorimi i Facebook-ut, por kishim pak njerëz që e përdornin dhe ata thjesht instaluan VPN, dhe më pas YouTube u ndalua”, tregoi Kirill.
“Për qytetarët e zakonshëm, ky bllokim vetëm sa e përkeqëson jetën. Kaq. Të rinjtë e perceptojnë atë si një shkelje të jetës së tyre personale dhe do të rriten duke e urryer shtetin”.
E sondazhet e opinionit publik vazhdimisht tregojnë se lufta gëzon mbështetje të gjerë në mesin e publikut, megjithëse analistët paralajmëruan se ligjet që kriminalizojnë ndjenjat kundër luftës e bëjnë të vështirë gjykimin e saktësisë së këtyre sondazheve.
Kremlini e ka përshkruar udhëheqjen ukrainase nën presidentin Volodymyr Zelensky si pro-naziste dhe ka këmbëngulur se operacioni i saj ushtarak është i nxitur nga dëshira për të "denazifikuar" Ukrainën.
Përfshirja në luftë dhe largimi
Por mohimi është i pamundur për disa.
Pas shikimit të masakrës nga afër, Alexander Medvedev* (emër i ndryshuar) ndryshoi mendje.
Pasi kishte përfunduar shërbimin e tij kombëtar, një rekrutim të detyrueshëm 12-mujor dhe një dërgim të mëparshëm në Siri, shoferi 38-vjeçar i kamionëve nga Kemerovo në Siberi u mobilizua në Batalionin elitar Ural, ku iu caktua posti i mitralierit në një togë mbështetëse.
"Na ishte thënë për vite me radhë se gjithçka në Ukrainë ishte e zhytur në nazizëm dhe urrejtje ndaj Rusisë dhe rusëve", i tha ai Al Jazeera-s.
"Në atë kohë, mendova dhe supozova se ky ishte një operacion ndëshkues që synonte regjimin në atë vend sesa popullin ukrainas në tërësi".
Deri në janar 2023, njësia e Medvedevit hyri në rajonin Luhansk të Ukrainës lindore, duke vendosur bazën në një minierë të braktisur.
Medvedev e konsideronte veten me fat që ishte caktuar në një togë mbështetëse sepse skuadrat e sulmit "pësuan 60 ose 70 përqind viktima në një orë luftimesh".
Por duke udhëtuar nëpër fshatrat ukrainase të shkatërruara nga lufta dhe duke folur me vendasit, Medvedev filloi të vinte në pikëpyetje misionin e tij.
"Kuptimi se po luftoja një luftë që askush nuk e kishte nevojë, që nuk do t'i sillte asnjë të mirë askujt në këtë botë, por do të prodhonte vetëm një mal me kufoma, vejusha, jetimë dhe nëna e baballarë të mjerë më përndiqte", i tha ai Al Jazeera-s.
Më 7 korrik 2023, ai u largua nga shërbimi dhe u përpoq të kthehej në qytetin e tij të lindjes.
I përballur me padi penale për braktisjen e postit të tij, Medvedev kontaktoi organizatën Get Lost, e cila ndihmon në rekrutimin e dezertorëve dhe të shmangurve. Me ndihmën e saj, ai u arratis jashtë vendit.
"Më mungon shumë atdheu im. Shpresoj të kthehem, por në një vend tjetër ku njerëzit do të fillojnë ta vlerësojnë dhe ta çmojnë paqen".
Në vitin e parë të luftës, ekspertët vlerësuan se rreth dy milionë rusë u larguan nga atdheu i tyre.
Midis tyre kishte të rinj nga frika se do të rekrutoheshin dhe do të dërgoheshin në vijën e frontit, si dhe ata me bindje të thella anti-Putin, siç është 35-vjeçari Mike (po ashtu emër i ndryshuar) nga qyteti i katërt më i madh i Rusisë.
Mike mori një çantë të vogël dhe vendosi “të largohej, të ikte nga Jekaterinburgu”.
Që atëherë, Mike është vendosur në Berlin, ku është i përfshirë në një komunitet aktivistësh që ndihmon ata që janë ende në vend. Por ai është zhgënjyer si nga Perëndimi ashtu edhe nga opozita liberale ruse.
Nëse Perëndimi nuk është gati të ndërhyjë më drejtpërdrejt, mendon Mike, atëherë një kompromis duket më i arsyeshëm, edhe nëse kjo në thelb do të thotë një humbje për Ukrainën.
“Pas katër vitesh, situata duket vërtet e zymtë, dhe këtë dimër në Ukrainë, regjimi i Putinit tregoi natyrën e tij më cinike, plotësisht çnjerëzore duke shkatërruar infrastrukturën qytetare në të gjithë vendin. Kjo tregon shumë për sa larg mund të shkojnë ata në ndjekjen e qëllimeve të tyre”. /Telegrafi/