Shumica e gjermanëve mbështesin bisedimet midis Merz dhe Putin – thotë një sondazh
Shumica e gjermanëve favorizojnë bisedimet e drejtpërdrejta midis kancelarit Friedrich Merz dhe presidentit rus Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës së Moskës në Ukrainë, sipas një sondazhi të ri të opinionit.
Rreth 58% e të anketuarve thanë se do të preferonin ose do të mbështesnin fuqimisht bisedime të tilla, zbuloi një sondazh i kryer nga instituti YouGov në emër të dpa.
Vetëm 26% e kundërshtuan idenë.
Mbështetja për kontaktin e drejtpërdrejtë midis Merz dhe Putin është veçanërisht e fortë midis votuesve të konservatorëve të Merz, me 64% që mbështesin propozimin.
Miratimi ishte më i ulët midis mbështetësve të partisë së Majtë me 47%.
Sondazhi YouGov u krye në internet midis 6 dhe 9 shkurtit midis 2,042 të anketuarve në Gjermani.
Presidenti francez Emmanuel Macron kishte folur së fundmi në favor të bisedimeve të drejtpërdrejta midis evropianëve dhe Putinit, pasi përpjekjet e ndërmjetësimit të SHBA-së deri më tani nuk kanë dhënë rezultate.
Merz ka shprehur skepticizëm për një qasje të tillë.
Gjatë udhëtimit të tij në Abu Dhabi, kancelari kujtoi një vizitë në Moskë të kryeministrit hungarez Viktor Orbán, e cila, tha ai, rezultoi vetëm në "bombardime të rënda, përfshirë një spital për fëmijë në Kiev" disa ditë më vonë.
Evropianët, tha ai, do të përfshihen në procesin e negociatave - nëse do të përfshihen - vetëm në koordinim me njëri-tjetrin dhe me Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara, nëse kjo do të ishte e dobishme. /Telegrafi/