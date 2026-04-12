Shumë njerëz nuk e njohën atë në Coachella për shkak të pamjes - flitet për një modele të famshme
Heidi Klum habiti fansat me një ndryshim drastik në pamjen e saj në ditën e dytë të Coachella.
Modelja e famshme 52-vjeçare u shfaq në festivalin e muzikës në shkretëtirën e Kalifornisë të shtunën ku ishte pothuajse e panjohur, duke zëvendësuar flokët e saj karakteristikë bionde me një paruke të zezë.
Klum u fotografua duke ecur me vetëbesim nëpër ambientet e festivalit, duke hapur rrugën mes turmës.
Për daljen e së shtunës në mbrëmje, zgjodhi një kombinim të guximshëm - një paruke të zezë me balluke të trasha dhe një fustan pa mëngë me një fund asimetrik, poshtë të cilit shiheshin të brendshme të zeza të zbukuruara me dantellë të bardhë.
E kompletoi pamjen me çorape rrjetë, çizme të zeza kaubojsh dhe një çantë të vogël lëkure që e mbante mbi shpatull.
E fshehu fytyrën pas syzeve të mëdha me lente reflektuese dhe zgjodhi një buzëkuq të zi të errët që i shkonte në mënyrë perfekte ngjyrës së re të flokëve.
Ish-engjëlli i "Victoria's Secret" postoi gjithashtu një video në Instagram ku shihet duke buzëqeshur dhe duke u kthyer nga kamera, me sa duket e filmuar nga bashkëshorti i saj Tom Kaulitz, ndërsa e etiketonte atë në postim.
Ajo përdori këngën "Sunglasses at Night" si muzikë në sfond dhe shkroi shkurt në mbishkrim: "Coachella dita e dytë" dhe "Techno Hexen". /Telegrafi/