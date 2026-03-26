Shtëpia e Bardhë poston video misterioze, fshin një - duke nxitur spekulime në internet
Dy video misterioze të postuara në llogaritë zyrtare të Shtëpisë së Bardhë në X dhe Instagram të mërkurën në mbrëmje shkaktuan bujë në internet, të xhiruara vertikalisht dhe të paqarta. Një video u fshi më vonë, shkruan CNBC.
Videoja e parë, e postuar rreth orës 21:15, dukej se ishte filmuar në një telefon inteligjent, me kamerën e drejtuar nga këmbët e dikujt. Në videon katër-sekondëshe, dëgjohet një zë femëror që pyet: "Do të lansohet së shpejti, apo jo?"
Një rresht teksti në ekran thotë "audio ndezur". Videoja u hoq më vonë nga llogaritë e Shtëpisë së Bardhë në X dhe Instagram afërsisht 90 minuta pasi u postua, transmeton Telegrafi.
Videoja e dytë e shkurtër, e postuar në orën 22:00, tregonte një ekran të zi statik me një tingull njoftimi telefoni që luante. Një flamur amerikan ishte i dukshëm në një kornizë. Postimi përfshinte emoji të një telefoni inteligjent dhe një tingulli.
Nuk kishte asnjë tregues për kontekstin e postimeve, të cilat grumbulluan miliona shikime, me shumë komentues online që sugjeronin se mund të ishin hakuar ose se një zyrtar po ngacmonte diçka në mënyrë të fshehtë.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse videot ishin postuar qëllimisht. Postimet vijnë pas rasteve të mëparshme të llogarive të mediave sociale të administratës Trump, Shtëpisë së Bardhë, që ndanin përmbajtje në stilin e memeve. /Telegrafi/
📱🔉 pic.twitter.com/i89MGSQnHs
— The White House (@WhiteHouse) March 26, 2026