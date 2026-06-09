Shpjegimi i ekspertit: Ja pse Eriksen u rrëzua në fushë për herë të dytë
Një kardiolog ka dhënë një shpjegim pasi Christian Eriksen u rrëzua në fushë për herë të dytë gjatë një ndeshjeje miqësore ndaj Ukrainës të dielën.
Ish-mesfushori i Manchester United dhe Tottenham, Eriksen, kishte pësuar një arrest kardiak në vitin 2021 në Euro 2020 gjatë ndeshjes kundër Finlandës në fazën e grupeve.
Ai u reanimua dhe u dërgua në spital, duke u rikuperuar dhe madje duke vazhduar karrierën e tij në nivel të lartë pas një pauze nga futbolli dhe pas vendosjes së një defibrilatori të implantueshëm (ICD).
Gjashtë vjet më vonë në Odense të Danimarkës, Eriksen u rrëzua sërish pasi u kap për gjoks në pjesën e dytë. Stafi mjekësor reagoi menjëherë dhe i dha ndihmë për rreth 13 minuta, ndërsa lojtarët e të dy skuadrave formuan një rreth për të ruajtur privatësinë.
"Jam mirë dhe në shtëpi - kjo ishte një situatë e ndryshme nga e para" -Eriksen shkruan pasi u rrëzua në fushë sërish
Për fat të mirë, ai më pas u ngrit në këmbë dhe ishte i vetëdijshëm, duke u dërguar në spital për ekzaminime të mëtejshme.
Ndeshja u ndërpre në minutën e 75-të me rezultatin 2-1 për Danimarkën.
Në platformën X, një ekspert i kardiologjisë dha mendimin e tij për atë që mund të ketë ndodhur me Eriksen në “Nature Energy Park”. Sadi Raza rishpërndau analizën e tij nga episodi i mëparshëm kardiak i Eriksen dhe tha se ka shumë gjasa që defibrilatori i tij (ICD) të ketë dhënë një goditje elektrike.
“Ka shumë mundësi që ajo që ndodhi ishte që defibrilatori i tij (ICD) e ka goditur me rrymë, prandaj reagimi i tij fillestar është sikur të ishte goditur në gjoks me shkop bejsbolli.”
“Mbetet për t’u parë nëse është aktivizuar për shkak të një aritmie reale apo një gabimi teknik. Ai do t’i nënshtrohet një vlerësimi të plotë, por menjëherë do të kontrollohet ICD-ja e tij (gjë që mund të bëhet menjëherë) për të kuptuar saktësisht çfarë ka ndodhur”.
“Është ende shumë herët për të spekuluar se çfarë do të thotë kjo për karrierën e tij”, ka shkruar ai./Telegrafi/