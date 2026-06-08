"Jam mirë dhe në shtëpi - kjo ishte një situatë e ndryshme nga e para" -Eriksen shkruan pasi u rrëzua në fushë sërish
Christian Eriksen ka folur pasi u rrëzua në fushë gjatë miqësores së Danimarkës kundër Ukrainës dje, duke thënë se është "mirë" dhe është kthyer në shtëpi nga spitali.
Lojtari danez (34) u rrëzua në minutën e 65-të të ndeshjes në Odense, incidenti i dytë i tillë në karrierën e tij pasi pësoi një atak kardiak në Euro 2021.
Ndeshja u ndërpre me Danimarkën që kryesonte 2-1 dhe më vonë u ndërpre, pavarësisht se Eriksen rifitoi vetëdijen dhe doli i vetëm nga fusha. Ish-mesfushori i Manchester United, Brentford dhe Spurs u dërgua menjëherë në spital.
Eriksen: Kjo ishte një situatë tjetër
Vetë Eriksen më vonë lëshoi një deklaratë në llogarinë e tij në Instagram, duke konfirmuar se ishte liruar.
Ai shpjegoi se incidenti ishte i ndryshëm nga ai i vitit 2021 dhe ishte shkaktuar nga një "goditje" nga defibrilatori i tij kardioverter (ICD) i implantueshëm.
"Dua që të gjithë ta dinë se jam mirë dhe në shtëpi me familjen time. Siç mund ta imagjinoni, tronditja që mora nga ICD-ja ime ka pasur një ndikim të thellë tek unë dhe familja ime, por dua t'u bëj të ditur të gjithëve se kjo ishte një situatë e ndryshme nga ajo e vitit 2021".
"Ndihem mirë dhe rikuperimi im ka filluar tashmë. Përveçse jam mirënjohës për mbështetjen dhe ndihmën e të gjithë lojtarëve dhe ekipit mjekësor në fushë, jam gjithashtu jashtëzakonisht mirënjohës ndaj mjekëve që janë kujdesur për mua dhe zemrën time për vite me radhë. Falë ekspertizës së tyre, pajisja ime ICD bëri pikërisht atë për të cilën ishte projektuar: më mbrojti kur ishte e nevojshme".
"Për momentin, jam i përqendruar në rikuperim, duke kaluar kohë me familjen time, duke shkuar me pushime dhe duke luajtur futboll me fëmijët e mi", përfundoi futbollisti danez.
Një kujtesë e dramës së Euros
Kjo ishte hera e dytë që Eriksen rrëzohej në fushë. Hera e parë ishte gjatë një ndeshjeje kundër Finlandës në Euro 2021. Më pas ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për të implantuar kardioverter-defibrilator (ICD), një pajisje që i lejoi të vazhdonte karrierën e tij profesionale.
Menjëherë pas incidentit të djeshëm, kardiologu Sadi Raza shpjegoi në rrjetin social X se çfarë ka të ngjarë të ketë ndodhur.
"Ka shumë të ngjarë që ai të jetë tronditur sot nga defibrilatori i tij (ICD), prandaj reagimi i tij fillestar dukej sikur dikush e kishte goditur në gjoks me një shkop bejsbolli. Mbetet të shihet nëse shoku ndodhi sepse ICD zbuloi një aritmi të vërtetë apo thjesht një problem. Ai do t'i nënshtrohet një ekzaminimi të plotë, por gjëja më urgjente është të kontrollohet ICD-ja e tij, e cila mund të bëhet menjëherë, për të përcaktuar saktësisht se çfarë ka ndodhur. Është shumë herët për të spekuluar se çfarë do të thotë kjo për karrierën e tij", shkroi Raza. /Telegrafi/