Shpërthimi në fabrikën e fishekzjarrëve në Indi të paktën 25 të vdekur
Një shpërthim i fuqishëm në një fabrikë fishekzjarrësh në Virudhunagar ka shkaktuar vdekjen e të paktën 25 personave, duke rikthyer shqetësimet për mungesën e respektimit të standardeve të sigurisë në këtë sektor.
Shpërthimi ndodhi në një njësi prodhimi në zonën e Kattanarpatti, ku shumë punëtorë ndodheshin në vendngjarje në momentin e incidentit.
Forca e shpërthimit ishte aq e madhe sa shkatërroi disa objekte brenda kompleksit dhe dëmtoi ndërtesat përreth, shkruajnë mediat.
Shumica e viktimave raportohet të kenë qenë gra, ndërsa disa persona të tjerë kanë mbetur të plagosur dhe po marrin trajtim mjekësor.
Autoritetet dyshojnë se shpërthimi mund të jetë shkaktuar gjatë përzierjes së kimikateve, një proces shumë i rrezikshëm që kërkon respektim të rreptë të protokolleve të sigurisë.
Hetimet paraprake tregojnë gjithashtu se fabrika mund të ketë operuar me shkelje të rregullave, duke shtuar dyshimet për neglizhencë dhe mungesë kontrolli në industrinë e fishekzjarrëve në këtë rajon, ku aksidentet e tilla janë të shpeshta. /Telegrafi/