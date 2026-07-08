Shpërthen tensioni në kampin e Francës: Ylli i kombëtares nuk e duron më stolin në Botëror
Warren Zaire-Emery mund të jetë duke shkëlqyer me Francën në Kupën e Botës, por sipas raportimeve gjithçka nuk është në rregull prapa skenave në kampin e “Gjelave”.
Pavarësisht një ecurie perfekte deri në çerekfinale, raportohet se një prej talentëve më të mëdhenj të Francës po arrin në pikën e thyerjes për shkak të rolit të tij në Amerikën e Veriut.
Teksa kombëtarja franceze po përgatitet për përballjen e madhe në çerekfinale ndaj Marokut, pas fitores së vështirë 1-0 ndaj Paraguait në Filadelfia, vëmendja është zhvendosur nga fusha te stoli.
Sipas raportimeve të Get French Football News, mesfushori i PSG-së, Zaïre-Emery, po bëhet “gjithnjë e më i frustruar” për shkak të mungesës së përfshirjes së tij në këtë turne.
Lojtari 20-vjeçar pritej të kishte një rol të rëndësishëm për kampionët në fuqi të botës pas një sezoni të jashtëzakonshëm në nivel klubesh, por deri tani është lënë jashtë planeve.
Raportohet se Zaire-Emery po e ka “të vështirë” ta përballojë këtë situatë dhe ndjen një lloj “hutimi” për faktin se nuk është përzgjedhur, pavarësisht një sezoni të jashtëzakonshëm me klubin.
Pavarësisht suksesit të Francës, mesfushori ende nuk ka luajtur asnjë minutë në pesë ndeshjet e zhvilluara deri tani në Botëror.
Burimi i pakënaqësisë së Zaire-Emery lidhet me statusin e tij në Paris. Në një skuadër plot yje si PSG-ja, e cila fitoi për herë të dytë radhazi Ligën e Kampionëve, talenti francez ishte një lojtar kyç për trajnerin Luis Enrique, madje duke luajtur edhe si mbrojtës i djathtë.
Shkathtësia dhe pjekuria e tij bënë që ai të ishte një titullar i padiskutueshëm në “Parc des Princes”, duke e bërë edhe më të vështirë për t’u pranuar rolin e tij të parëndësishëm me kombëtaren.
Didier Deschamps ka preferuar një dyshe mesfushorësh të përbërë nga Manu Kone dhe Adrien Rabiot, veçanërisht pas mungesës së Aurelien Tchouameni.
Ndërkohë, bashkëlojtarët e tij te PSG-ja, Bradley Barcola, Desire Doue dhe Ousmane Dembele, kanë pasur role të rëndësishme në repartin ofensiv të Francës./Telegrafi/