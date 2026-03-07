Shpërthen te Real Madridi, Arda Guler refuzon t’ia jap dorën Arbeloas pas zëvendësimit
Real Madrid fitoi me rezultat 2-1 në udhëtim te Celta Vigo në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 27-të të La Ligës.
Los Blancos kaluan në epërsi në minutën e 11-të me një gol të Aurelien Tchouameni, dhe Borja Iglesias barazoi në minutën e 25-të. Ky rezultat zgjati deri në minutën e 94-të, kur Federico Valverde shënoi nga distanca për një fitore të rëndësishme për Realin.
Kampioni aktual, Barcelona, tani është në krye me vetëm një pikë më shumë dhe një ndeshje më pak para vizitës së tyre te Athletic Bilbaon sot nga ora 21:00.
Megjithatë, një nga skenat më të përfolura të ndeshjes ndodhi në minutën e 65-të, kur trajneri Alvaro Arbeloa, e nxori jashtë loje Arda Gulerin.
🚨65’ Arda Güler OFF!
César Palacios ON! pic.twitter.com/OtNJf1vR72
— Arda Güler (fan) (@iHQGuler) March 6, 2026
Mesfushori i ri turk reagoi i shokuar kur dëgjoi se duhej të largohej dhe ishte qartësisht i zemëruar.
Ndërsa po largohej nga fusha, ai as nuk e përshëndeti trajnerin me mirësjellje, gjë që është e zakonshme në situata të tilla.
Arbeloa shtriu dorën dhe e preku, por Guler thjesht kaloi pranë tij. Ai vrapoi drejt stolit dhe, përpara se të ulej, kapi kokën me duar me mosbesim. /Telegrafi/