Shorti i fazës së ligës në Ligën e Konferencës, Egnatia dhe ekipet tjera mësojnë kundërshtarët
Sot (e premte), 28 gusht, është mbajtur ceremonia e hedhjes së shortit për fazën e ligës së Ligës së Konferencës për sezonin 2026/27.
Një total prej 36 klubesh u përfshin në shortin e Ligës së Evropës të ndarë në gjashtë vazo me nga gjashtë skuadra.
Pas përfundimit të shortit, të 36 ekipet kanë mësuar kundërshtarët e tyre, ku nuk mungojnë edhe ndeshjet interesante.
Pjesë e shortit ishte edhe klubi shqiptar Egnatia, i cili do të ndeshet me klube si Braga, Midtjylland, Lincoln Red Imps, Craiova, Kauno Zalgiris dhe Aarhus.
Në shorti pati edhe ekipe të njohura si Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Copenhagen, Gent, Brighton, Twnte, Trabzonspor dhe Hajduk Split. /Telegrafi/
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 1
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 2
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 3
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 4
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 5
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 6
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