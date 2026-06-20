Shkëlqen Cunha me dygolësh, Brazili fiton bindshëm ndaj Haitit
Përfaqësuesja e Brazilit i ka arkëtuar pikët e plota në xhiron e dytë të fazës së grupeve, për ta mposhtur Haitin.
Brazili siç pritej dominoi në të gjitha aspektet, për t fituar me rezultat 3-0.
Raphinha shënoi herët por që goli u anulua për pozitë jashtë loje.
Ishte Matheus Cunha që përfitoi nga një gabim i mbrojtjes për të zhbllokuar rezultatin pas 23 minutave lojë.
I njëjti dyfishoi epërsinë pas asistimit të Vinicius Jr me një goditje të bukur, që e la portierin të shtangur (36’).
Kurse, Vini e vulosi fitoren me një gol të bukur pas një kundërsulmi të shpejtë (45+3’).
Në pjesën e dytë, Brazili shënoi sërish përmes Endrick, megjithatë goli u anulua prapë për pozitë jashtë loje.
Me këtë fitore, Brazili merr primatin në grupin C me katër pikë, aq sa ka Maroku, ndërsa në përballjen finale do të luajnë me Sokcinë, ku do t’iu nevojitet së paku një pikë për t’u kualifikuar tutje./Telegrafi/