Shkarkimi i Allegrit, Tares dhe Furlanit pritet t’i kushtojë miliona euro Milanit
Milani ka shkarkuar trajnerin Massimiliano Allegri dhe drejtorët Giorgio Furlani, Igli Tare dhe Geoffrey Moncada, një lëvizje që mund t’i kushtojë Rossonerëve deri në 22 milionë euro.
Milani do të fillojë nga e para në verë, pasi gjigantët e Serie A kanë shkarkuar trajnerin dhe drejtorët e tyre më të shquar pas përfundimit në vendin e pestë në sezonin 2025-26, gjë që e ka lënë ekipin jashtë Ligës së Kampionëve.
Mediumi italian Gazzetta dello Sport shpjegon në detaje se si kjo lëvizje do të ndikojë financiarisht në klub, duke raportuar se mund të kushtojë deri në 22 milionë euro.
“Nga një perspektivë kontabël, do të regjistrohet si shpenzime jo të përsëritura në pasqyrën financiare për vitin që përfundon më 30 qershor 2026”, shpjegoi gazeta italiane.
Pagesat më të mëdha kanë të bëjnë me drejtorin ekzekutiv, Furlani, dhe trajnerin Allegri.
Kontrata e Furlanit pritej të skadonte në vitin 2028. Paga e tij prej 3 milionë eurosh në vit plus bonuset do të thotë se shuma totale është rreth 10 milionë euro bruto.
Allegri mbetet nën kontratë deri në qershor të vitit 2027 me një pagë prej 5 milionë eurosh, rreth 9 milionë euro bruto.
Shuma e mbetur në kontratën e Tares vlerësohet në 3 milionë euro bruto, pasi ish-drejtori sportiv ishte nën kontratë deri në vitin 2028 me paga prej 800,000 eurosh.
Sipas raportit, Moncada kohët e fundit kishte rënë dakord të nënshkruante një kontratë të re me Milanin, por ende nuk e kishte nënshkruar atë, kështu që i ka mbetur vetëm një muaj në marrëveshjen e tij me Rossonerët.
Natyrisht, kostot e shkarkimeve që Milani do të lërë mënjanë në vitin aktual financiar mund të reduktohen në të ardhmen nëse Tare, Allegri dhe Furlani arrijnë marrëveshje me klube ose kompani të tjera.
Allegri, për shembull, thuhet se është ndër kandidatët kryesorë që Napoli të zëvendësojë Antonio Conten. /Telegrafi/