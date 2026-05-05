Shërbimi Sekret amerikan thotë se ka shkëmbyer të shtëna me armë zjarri me një të dyshuar të armatosur pranë Shtëpisë së Bardhë
Shërbimi Sekret Amerikan tha të hënën se oficerët e tij u përballën me një individ të armatosur dhe "të dyshimtë" pranë Shtëpisë së Bardhë, i cili më vonë qëlloi drejt tyre përpara se të ikte në këmbë dhe të qëllohej nga forcat e rendit.
Dhe sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, incidenti çoi në një bllokim të shkurtër të Shtëpisë së Bardhë.
Agjentët që patrullonin perimetrin e jashtëm të kompleksit të Shtëpisë së Bardhë identifikuan një person që Zëvendësdrejtori i Shërbimit Sekret, Matthew Quinn, tha se ishte një "individ i dyshimtë që dukej se kishte një armë zjarri".
🚨 WATCH: Journalists being rushed off the North Lawn into briefing room as precaution after Secret Service shot someone with a gun near the White House pic.twitter.com/Acbz8Fu2mV
— Alec Lace (@AlecLace) May 4, 2026
Ai iku shkurt në këmbë pasi iu afruan oficerët e Shërbimit Sekret dhe qëlloi në drejtim të tyre, tha Quinn në një konferencë për shtyp.
JUST IN: The Secret Service confirmed that a juvenile bystander was hit after an armed suspect opened fire near the White House.
The suspect was shot by Secret Service officers and is currently hospitalized, while the juvenile is receiving treatment for non-life-threatening… pic.twitter.com/eU7m2a5HDx
— Fox News (@FoxNews) May 4, 2026
Shërbimi Sekret më pas qëlloi drejt të dyshuarit i cili u godit dhe më pas u shtrua në spital, shtoi Quinn.
Kolona e zëvendëspresidentit JD Vance kaloi nëpër zonë "jo shumë kohë para" incidentit, tregoi Quinn.
Secret Service CONFIRMS a man was shot by law enforcement near the White House, causing the White House to be LOCKED DOWN
More details are not immediately available. pic.twitter.com/beeEx4bxpo
— War Monitor (@WarMoni_tor) May 5, 2026
Nuk kishte asnjë tregues se i dyshuari kishte ndërmend t'i afrohej kolonës së Vance, tha zëvendësdrejtori i Shërbimit Sekret.
Sipas tij, një kalimtar i mitur u godit nga i dyshuari, por nuk mori lëndime kërcënuese për jetën dhe po trajtohej në një spital.
Autoritetet e zbatimit të ligjit kanë qenë në gatishmëri të lartë ditët e fundit në kryeqytetin e SHBA-së pas të shtënave në Darkën e Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në fund të muajit të kaluar, për të cilat është arrestuar një burrë. /Telegrafi/