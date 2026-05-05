Shërbimi Sekret Amerikan tha të hënën se oficerët e tij u përballën me një individ të armatosur dhe "të dyshimtë" pranë Shtëpisë së Bardhë, i cili më vonë qëlloi drejt tyre përpara se të ikte në këmbë dhe të qëllohej nga forcat e rendit.

Dhe sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, incidenti çoi në një bllokim të shkurtër të Shtëpisë së Bardhë.

Agjentët që patrullonin perimetrin e jashtëm të kompleksit të Shtëpisë së Bardhë identifikuan një person që Zëvendësdrejtori i Shërbimit Sekret, Matthew Quinn, tha se ishte një "individ i dyshimtë që dukej se kishte një armë zjarri".

Ai iku shkurt në këmbë pasi iu afruan oficerët e Shërbimit Sekret dhe qëlloi në drejtim të tyre, tha Quinn në një konferencë për shtyp.

Shërbimi Sekret më pas qëlloi drejt të dyshuarit i cili u godit dhe më pas u shtrua në spital, shtoi Quinn.

Kolona e zëvendëspresidentit JD Vance kaloi nëpër zonë "jo shumë kohë para" incidentit, tregoi Quinn.

Nuk kishte asnjë tregues se i dyshuari kishte ndërmend t'i afrohej kolonës së Vance, tha zëvendësdrejtori i Shërbimit Sekret.

Sipas tij, një kalimtar i mitur u godit nga i dyshuari, por nuk mori lëndime kërcënuese për jetën dhe po trajtohej në një spital.

Autoritetet e zbatimit të ligjit kanë qenë në gatishmëri të lartë ditët e fundit në kryeqytetin e SHBA-së pas të shtënave në Darkën e Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në fund të muajit të kaluar, për të cilat është arrestuar një burrë. /Telegrafi/

