Shërbimi i parë komercial i robotaksit në Evropë lansohet në Kroaci
Një kompani kroate ka filluar testimin e asaj që e quan shërbimi i parë robotaksi në Evropë në rrugët e Zagrebit.
Të mbështetura nga Uber dhe të mundësuara nga kompania kineze Pony.ai, veturat vetëdrejtuese aktualisht po operojnë me një shpërndarje të kufizuar me një operator njerëzor ende të pranishëm.
Pavarësisht se shërbime të ngjashme janë në dispozicion në Kinë dhe SHBA për vite me radhë, kompani të shumta ende po konkurrojnë për të sjellë shërbime autonome të taksive në rrugët evropiane.
Shërbimi i Verne synon të jetë plotësisht autonom, me një "operator" njerëzor përkohësisht pas timonit gjatë shpërndarjes aktuale me faza, në rast se nevojitet ndërhyrje.
Pavarësisht trafikut shpesh kaotik kroat dhe kryqëzimeve të ndërlikuara, kreu i operacioneve të Verne në vend, Filip Cindric, tha se shumica e udhëtimeve kryhen "pa asnjë ndërhyrje".
Edhe pse shërbimi u njoftua për herë të parë në fillim të prillit, shikimi i automjeteve në rrugët e Zagrebit kanë qenë të rralla.
Raportohet se synon të kalojë në operacione plotësisht pa shofer deri në fund të vitit, në varësi të miratimeve rregullatore. /Telegrafi/