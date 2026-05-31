Rikthehet legjenda britanike Cobra GT
AC Cars e konsideron veten prodhuesin më të vjetër aktiv të automjeteve në Britani.
Tani marka vjen me krijimin e saj më të fundit: coupe-n e re Cobra GT.
AC dëshiron të fillojë të prodhojë më shumë vetura, në fakt shumë më tepër.
Dhe kjo coupe e re, së bashku me Cobra GT Roadster të zbuluar së fundmi , feston të kaluarën e markës ndërsa shikon drejt së ardhmes.
AC Cars e di se çfarë duan klientët e Cobra-s: një motor V8 të madh dhe të fuqishëm.
Kjo veturë e ofron këtë.
Versioni standard prodhon 433 kuaj fuqi, ndërsa versioni i përmirësuar jep një fuqi marramendëse prej 710 kuaj fuqi.
Kjo veturë duhet të jetë e aftë të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h për vetëm 3.5 sekonda. /Telegrafi/