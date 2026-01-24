Sheqer me pak kalori dhe pa rritje të insulinës: Çfarë është tagatoza?
Studiuesit zbulojnë pse ky sheqer i rrallë është më i butë për glukozën dhe insulinën
Zëvendësuesit artificialë të sheqerit u krijuan për ta bërë ushqimin dhe pijet e ëmbla “më të shëndetshme”, por sot shumë prej tyre po nxisin shqetësime të reja shëndetësore. Në këtë kontekst, një alternativë natyrale po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje dhe, falë teknologjisë enzimatike, mund të prodhohet në shkallë shumë më të madhe në të ardhmen.
Ky sheqer quhet tagatoza.
Tagatoza ka rreth 92 për qind të ëmbëlsisë së saharozës (sheqerit të zakonshëm të tryezës), por përmban vetëm rreth një të tretën e kalorive. Edhe më e rëndësishme: ajo nuk shkakton rritje të menjëhershme të insulinës, ndryshe nga saharoza apo disa ëmbëlsues intensivë artificialë. Pikërisht për këtë arsye, tagatoza shihet si një alternativë premtuese për personat me diabet ose me çrregullime të glukozës në gjak.
Si prodhohet tagatoza në mënyrë të qëndrueshme?
Studiues nga Tufts University, në bashkëpunim me kompanitë bioteknologjike Manus Bio (SHBA) dhe Kcat Enzymatic (Indi), kanë zhvilluar një studim që dëshmon se tagatoza mund të prodhohet me efikasitet dhe qëndrueshmëri, duke kapërcyer një nga pengesat kryesore që deri më tani e kishte kufizuar tregun e saj: prodhimin e shtrenjtë dhe joefikas.
Tagatoza është një sheqer i rrallë natyror, i pranishëm në sasi të vogla në disa produkte qumështi dhe fruta. Ajo ofron një alternativë potencialisht më të shëndetshme si ndaj saharozës, ashtu edhe ndaj ëmbëltuesve artificialë, të cilët shpesh shkaktojnë luhatje të forta të insulinës, transmeton Telegrafi.
Pse nuk rrit insulinën?
Një nga arsyet kryesore është se një pjesë e madhe e tagatozës fermentohet në zorrën e trashë dhe vetëm pjesërisht përthithet në qarkullimin e gjakut përmes zorrës së hollë. Në organizëm, ajo metabolizohet në mënyrë të ngjashme me fruktozën, çka do të thotë se personat me intolerancë ndaj fruktozës duhet të tregojnë kujdes.
Megjithatë, tagatoza është e njohur si e sigurt për përdorim nga Food and Drug Administration dhe nga World Health Organization.
Përfitime shtesë: dhëmbë dhe mikrobiom oral
Tagatoza konsiderohet edhe “miqësore për dhëmbët”. Ndryshe nga saharoza, e cila ushqen bakteret që kontribuojnë në karies, studimet e para sugjerojnë se tagatoza kufizon rritjen e mikroorganizmave të dëmshëm në gojë dhe mund të ketë edhe efekte prebiotike për mikrobiomin oral.
Çfarë e ka penguar deri tani përdorimin e gjerë?
Potenciali i tagatozës është i madh, por tregu ka qenë i kufizuar për shkak të prodhimit të vogël dhe kostove të larta.
“Ekzistojnë procese të njohura për prodhimin e tagatozës, por ato janë joefikase dhe të shtrenjta. Ne zhvilluam një metodë ku bakteria Escherichia coli vepron si një fabrikë mikroskopike, e pajisur me enzimat e duhura për ta shndërruar glukozën në tagatozë”, shpjegon bioinxhinieri Nik Nair nga Universiteti Tufts.
Studiuesit përdorën një enzimë të zbuluar rishtazi nga një myk, të quajtur galaktozë-1-fosfat-selektive fosfatazë (Gal1P). Kjo enzimë e shndërron glukozën në galaktozë, e cila më pas, përmes një enzime tjetër, shndërrohet në tagatozë.
Falë këtij mekanizmi të ri, rendimenti i prodhimit të tagatozës mund të arrijë deri në 95 për qind, krahasuar me 40–77 për qind sa lejonin metodat e mëparshme.
Një hap drejt sheqernave të rrallë të së ardhmes
Sipas Nairit, çelësi i inovacionit ishte pikërisht përdorimi i enzimës Gal1P, e cila lejoi përmbysjen e rrugës biologjike natyrore: në vend që galaktoza të shndërrohej në glukozë, tani glukoza shndërrohet në galaktozë dhe më pas në tagatozë.
Ekipi po punon ende për të optimizuar procesin, por beson se kjo strategji hap rrugën për prodhimin e qëndrueshëm të tagatozës dhe të sheqernave të tjerë të rrallë, me përdorim të gjerë në industrinë ushqimore dhe shëndetësore.
Për ta ditur:
Tagatoza shihet gjithnjë e më shumë si një kompromis i rrallë mes shijes së ëmbël dhe shëndetit metabolik, një sheqer që mund të ndryshojë mënyrën se si i qasemi ëmbëlsisë në të ardhmen. /Telegrafi/