A është e sigurt të ushqeheni vetëm me fruta? Këto janë përfitimet dhe rreziqet
Ushqimi i bazuar vetëm në fruta mund të sjellë fibra, vitamina dhe pak kalori, por njëkohësisht mund të shkaktojë mungesë proteinash, mineralesh dhe lëndësh të tjera jetike për organizmin
Dieta me fruta nuk është mënyrë e re ushqimi. Në këtë mënyrë ushqeheshin paraardhësit tanë të hershëm, por koha ka ndryshuar. A mund të funksionojë vërtet organizmi pa yndyrna, proteina dhe vitamina si B12?
Dieta me fruta përbëhet kryesisht nga fruta të papërpunuara. Personi që e ndjek quhet frutarian. Bëhet fjalë për një nënlloj të ushqimit vegan, ku lejohen edhe sasi të vogla perimesh, farash dhe arrorësh, por shmangen drithërat dhe shumica e ushqimeve të tjera. Shumica e frutarianëve marrin rreth 70 deri 80 për qind të kalorive ditore nga frutat.
Si çdo regjim shumë i kufizuar, edhe ky sjell përfitime, por edhe rreziqe.
Rreziqet kryesore
Frutarizmi është dietë shumë kufizuese dhe përjashton shumë grupe ushqimore. Kjo do të thotë se trupit mund t’i mungojnë lëndë të rëndësishme ushqyese si hekuri, kalciumi, vitamina D, zinku, acidet yndyrore omega 3 dhe vitaminat e grupit B. Mungesa e tyre mund të çojë në lodhje, humor të dobët, imunitet më të ulët, kocka më të dobëta, lëkurë të thatë dhe flokë të brishtë.
Një tjetër problem është sheqeri natyral. Frutat përmbajnë fruktozë, ndërsa disa lloje e kanë më të lartë indeksin glikemik, si bananet, rrushi dhe frutat tropikale. Prandaj, ushqimi i bazuar vetëm në fruta nuk është zgjedhja më e mirë për personat me sheqer të paqëndrueshëm në gjak.
Mund të paraqitet edhe mungesa e proteinave. Edhe pse lejohen fara dhe arrorë, ato shpesh nuk mjaftojnë për të mbuluar nevojat e organizmit.
Frutat përmbajnë edhe acide natyrale. Nëse mungon higjiena e mirë orale, konsumimi i shpeshtë mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve dhe me kohë të rrisë rrezikun për karie, transmeton Telegrafi.
Përfitimet e mundshme
Frutat janë burim i shkëlqyer i antioksidantëve dhe vitaminave. Shumë prej tyre përmbajnë vitaminë C, kalium dhe folat, që ndihmojnë në rigjenerimin e indeve, ruajtjen e tensionit normal të gjakut dhe krijimin e qelizave të kuqe të gjakut.
Po ashtu, frutat kanë pak kalori dhe janë burim shumë i mirë i fibrave. Fibrat mund të ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, të përmirësojnë punën e zorrëve, të ulin kolesterolin dhe të krijojnë ndjenjë ngopjeje.
Çfarë duhet ditur para se ta provoni?
Disa persona e ndjekin këtë regjim për kontroll të peshës, të tjerë për bindje morale apo stil jetese. Megjithatë, ekspertët këshillojnë kujdes. Nëse vendosni ta provoni, është e rëndësishme të ndiqni sinjalet e trupit dhe të mos e mbani për kohë të gjatë pa mbikëqyrje profesionale. /Telegrafi/