Shenjat në të cilat lindin njerëzit që të gjithë duan t'i kenë pranë vetes
Disa njerëz thjesht rrezatojnë një energji që i bën të gjithë përreth tyre të ndihen më mirë. Ata kanë një qetësi, ngrohtësi dhe një prani që nuk kërkon vëmendje, por të gjithë e vënë re. Ata nuk janë këmbëngulës, nuk janë të zhurmshëm, por forca e tyre e butë, stabiliteti i shëndetshëm dhe vendosmëria i bëjnë ata llojin e njerëzve që të gjithë duan në rrethin e tyre.
Por cilat janë ato?
Demi
Demi është një person tek i cili mund të mbështeteni. Qetësia e tyre vepron si një spirancë kur gjithçka tjetër bëhet kaotike. Ata nuk hyjnë në konflikte pa arsye, gjithmonë mendojnë praktikisht dhe përpiqen të ruajnë paqen. Njerëzit i duan pranë sepse u ofrojnë një ndjenjë sigurie. Përveç kësaj, besnikëria dhe parashikueshmëria e tyre do të thotë se mund të mbështeteni tek ata në kohë të mira dhe të këqija.
Peshorja
Peshorja sjell ekuilibër kudo që shfaqet. Preferenca e tyre për harmoninë dhe drejtësinë i bën ndërmjetës idealë në situata të tensionuara. Njerëzit i duan sepse janë të sinqertë, qetësues dhe rrallë lëndojnë dikë. Ata kanë dhuratën për ta bërë çdo person të dukshëm dhe të pranuar, pa pasur nevojë për konkurrencë. Afërsia e tyre shpesh shëron më shumë sesa e kuptojnë.
Peshqit
Peshqit kanë një ngrohtësi dhe dhembshuri të natyrshme. Njerëzit përreth tyre ndihen të kuptuar, edhe kur nuk thonë asgjë. Peshqit nuk gjykojnë, nuk imponohen dhe nuk konkurrojnë - ata thjesht dëgjojnë dhe japin zemrën e tyre. Është kjo inteligjencë emocionale e qetë që i bën ata jashtëzakonisht të dëshirueshëm në çdo formë të marrëdhënies së ngushtë. Njerëzit ndihen të sigurt, të parë dhe të pranuar pranë tyre.