Shefi i gjigantit të naftës: Nëse lufta zgjat më shumë se gjashtë muaj, të gjitha ekonomitë botërore do të vuajnë
Nëse lufta në Lindjen e Mesme zgjat më shumë se gjashtë muaj, ekonomitë në mbarë botën do të pësojnë "ndikime reale", tha të dielën kreu i gjigantit francez të naftës TotalEnergies.
"Nëse zgjat më shumë se gjashtë muaj, do të kemi disa ndikime reale. Të gjitha ekonomitë e botës do të dëmtohen", tha drejtori ekzekutiv Patrick Pouyanne, transmeton Telegrafi.
Mbyllja efektive e Ngushticës së Hormuzit nga Irani në hakmarrje për sulmet SHBA-Izrael kundër tij, ka kufizuar rëndë furnizimin me naftë në botë dhe ka ngritur frikë midis qeverive për inflacion më të lartë dhe rritje më të ulët ekonomike.
Pouyanne vuri në dukje se, në kohë paqeje, rreth 20 përqind e prodhimit global të naftës kalon nëpër ngushticë, por me "atë që është bllokuar sot, keni 10 milionë fuçi naftë në ditë që nuk mund të dalin" nga Gjiri.
"Dhe nuk mund ta gjejmë naftën diku tjetër në planet", tha shefi i energjisë, i cili u intervistua në kuadër të Forumit të Zhvillimit të Kinës në Pekin.
"Nëse ky konflikt zgjat tre, katër muaj, mund ta gëlltisim. Sot arrijmë ta amortizojmë këtë tronditje sepse kemi inventarë", tha ai.
Por, paralajmëroi ai, një konflikt i zgjatur që do të kalojë gjashtë muaj do të ishte një goditje për ekonominë globale.
"Pra, përsëri, shpresoj se do të gjejmë zgjidhje shpejt për këtë luftë", tha ai. /Telegrafi/