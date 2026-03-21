Shefi i dizajnit të Jaguar largohet nga kompania
Duket sikur shefi i dizajnit i JLR, Gerry McGovern, po largohet zyrtarisht nga kompania.
Këtë herë, me të vërtetë.
Largimi i tij nga prodhuesi i veturave, i planifikuar për në fund të marsit, vjen pas një raporti në fund të vitit të kaluar ku pretendohej se ai ishte " nxjerrë me shoqërim nga zyra ".
McGovern e filloi karrierën e tij në Austin Rover Group përpara se të punonte për një periudhë te Ford .
Më pas ai punoi te Jaguar dhe Land Rover për më shumë se 21 vjet, gjatë të cilave ishte përgjegjës për modele të tilla si Land Rover Defender dhe Range Rover Evoque.
Ai gjithashtu udhëhoqi ekipin e projektimit për konceptin Type 00, i cili ka qenë shumë i diskutueshëm.
McGovern tha: "Ka qenë një privilegj i madh të punoj në JLR gjatë dy dekadave të jashtëzakonshme".
Drejtori i ri ekzekutiv, PB Balaji, falënderoi McGovern për "kontributin e tij të rëndësishëm" në prodhuesin e automjeteve. /Telegrafi/