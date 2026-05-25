Stellantis prezanton planin ambicioz për modele të reja
Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modele të reja: FaSTLAne 2030.
Dhe është ambicioz.
Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë, me më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër.
Deri në vitin 2030, Stellantis do të lansojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 "rifreskime të rëndësishme", që ndikojnë në çdo markë.
Ndërsa 29 prej këtyre automjeteve do të jenë elektrike me bateri, shumica do të kenë motorë me djegie të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë.
Gjithashtu, do të ketë modele hibride-elektrike, dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar. /Telegrafi/