SHBA-të dhe Irani me "përparim të konsiderueshëm", caktojnë bisedime të mëtejshme në Vjenë
Bisedimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë bërë "përparim të konsiderueshëm" të enjten në Gjenevë, dhe diskutimet teknike mbi programin bërthamor të Iranit janë caktuar për javën e ardhshme në Vjenë, tha ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi.
Albusaidi, i cili ka ndërmjetësuar diskutimet, tha në një postim në X se bisedimet "do të rifillojnë së shpejti pas konsultimeve në kryeqytetet përkatëse".
"Diskutimet në nivel teknik do të zhvillohen javën e ardhshme në Vjenë", shtoi Albusaidi, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Albusaidi gjithashtu shkroi në postim se është "mirënjohës ndaj të gjithë të interesuarve për përpjekjet e tyre: negociatorëve, (Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike) dhe pritësve tanë, qeverisë zvicerane".
Negociatat bërthamore midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit rifilluan në Gjenevë të enjten, takimi i tretë i ndërmjetësuar nga Omani që nga rifillimi i bisedimeve në fillim të këtij muaji.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dëshiron një marrëveshje për të kufizuar programin bërthamor të Iranit dhe ka mbledhur një flotë avionësh dhe anijesh luftarake në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion mbi Teheranin për një marrëveshje.
Trump ka kërkuar ndalimin e plotë të pasurimit të uraniumit nga Irani, si dhe adresimin e programit të raketave balistike të Teheranit dhe mbështetjen e tij për përfaqësuesit rajonalë si Hamasi, Hezbollahu dhe Huthët e Jemenit.
Në anën tjetër, Teherani ka këmbëngulur që bisedimet duhet të mbeten të përqendruara vetëm në çështjet bërthamore.
Irani më parë ka thënë se të gjitha bazat ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme do të konsideroheshin objektiva legjitime në rast të ndërhyrjes së Uashingtonit.
Irani gjithashtu ka kërcënuar të sulmojë Izraelin, që do të thotë se një luftë rajonale mund të shpërthejë përsëri në të gjithë Lindjen e Mesme. /Telegrafi/