Aeroplani i Sekretarit britanik përjeton bllokim të sinjalit pranë kufirit rus
Një aeroplan i Forcave Ajrore Mbretërore që transportonte Sekretarin e Mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar, John Healey, përjetoi bllokim të sinjalit pranë kufirit rus, sipas një raporti të publikuar nga "The Times".
Raporti bën të ditur se sinjalet satelitore në aeroplanin qeveritar të Healey u ndërprenë të enjten ndërsa ai po kthehej në Mbretërinë e Bashkuar pas një vizite në Estoninë juglindore.
Ndërhyrja thuhet se çaktivizoi sistemin GPS gjatë gjithë fluturimit tre-orësh.
Sipas raportit, ndërprerja preku gjithashtu laptopët dhe telefonat inteligjentë në bord, duke i detyruar pilotët të mbështeten në sisteme alternative të navigimit për të përcaktuar pozicionin e aeroplanit.
Rusia besohet të ketë qenë pas incidentit, sipas raportit.
Një nga pilotët e përshkroi ngjarjen si një ngjarje të pazakontë që ai nuk e kishte përjetuar "për një kohë të gjatë". /AA/