SHBA synon 4 Korrikun “për të vënë në dispozicion aeroplanin presidencial” të dhuruar nga Katari
Forcat Ajrore Amerikane po synojnë një dorëzim më 4 Korrik të një Boeing 747 të dhuruar nga Katari, i cili do t'i bashkohej flotës së Air Force One në kohë për 250-vjetorin e kombit, tha një zyrtar amerikan dhe një person i njohur me çështjen.
Shtëpia e Bardhë pranoi aeroplanin luksoz nga Katari në vitin 2025 dhe i kërkoi Forcave Ajrore që ta përmirësonin shpejt avionin sipas standardeve presidenciale, me L3Harris të caktuar për të kryer “riparimin e përgjithshëm”.
Dhe nëse kompania përmbush afatin e saj, presidenti Donald Trump do të ketë një aeroplan të ri presidencial në kohë për festimet kombëtare.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, personi në fjalë se kishte përpjekje për ta dorëzuar aeroplanin tre javë më parë në përputhje me ditëlindjen e Trump më 14 qershor, përpara afatit të 4 korrikut.
Dhurata nga Katari ka tërhequr kritika nga demokratët, të cilët pretenduan se ishte një konflikt interesi që mund të ndikonte në vendimet presidenciale.
Trump ka hedhur poshtë ankesat për pranimin e aeroplanit me një çmim liste prej 400 milionë dollarësh, duke thënë se do të ishte "budallallëk" të refuzonte ofertën.
Në flotën aktuale të specializuar të Air Force One ka dy avionë të modifikuar 747-200B. Çdo aeroplan i Forcave Ajrore me të cilin udhëton presidenti i SHBA-së quhet Air Force One.
Ekspertët kanë thënë se ripajisja e aeroplanit luksoz të ofruar nga familja mbretërore e Katarit kërkon përmirësime sigurie, përmirësime komunikimi për të parandaluar spiunët që të dëgjojnë dhe kapacitete të tjera mbrojtëse. /Telegrafi/