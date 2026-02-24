SHBA lëvizë aeroplanët luftarakë F-22 drejt Lindjes së Mesme
Forcat ajrore amerikane kanë nisur zhvendosjen e 12 aeroplanëve luftarakë F-22 me teknologji fshehjeje drejt Lindjes së Mesme.
Këta aeroplanë ishin stacionuar në bazën ajrore Royal Air Force Lakenheath në Mbretërinë e Bashkuar gjatë ditëve të fundit. Informacioni vjen nga të dhënat e gjurmimit të fluturimeve publike dhe vëzhguesit e aeroplanëve, të cilët monitorojnë lëvizjet e flotës ajrore.
F-22-të janë parë duke u ngritur nga Lakenheath dhe duke u lidhur me aeroplanët-karburant KC-46, të cilët do t’u mundësojnë fluturimin e gjatë drejt Lindjes së Mesme pa ndalesa të shumta për karburant.
Ky lloj koordinimi është i zakonshëm për misione me distanca të gjata dhe i nevojshëm për operacione ushtarake të koordinuara në rajone të largëta, raporton timesofisrael.
Aeroplanët luftarakë F-22 mbërritën në Lakenheath javën e kaluar dhe qëndruan aty për disa ditë, raportohet për shkak të problemeve teknike me avionët-karburant. Kjo vonesë nuk është e pazakontë, pasi operacionet me aeroplanë me teknologji të lartë kërkojnë mbështetje të veçantë logjistike dhe koordinim të kujdesshëm me flotën mbështetëse.
Zhvendosja e F-22-ve vjen në një kohë kur tensionet në Lindjen e Mesme kanë qenë të larta, dhe prania e avionëve me teknologji fshehjeje tregon gatishmërinë e SHBA-së për të ruajtur avantazhin e saj ajror në rajon.
F-22-të, të njohur për aftësinë e tyre për të shmangur radarët dhe për kapacitetet e avancuara luftarake, do të forcojnë kapacitetin mbrojtës dhe mund të ofrojnë mbështetje për aleatët amerikanë në rajon. /Telegrafi/