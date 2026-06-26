Seriali i ri i Netflix "I Will Find You" thyen rekorde - mbledh 24 milionë shikime në katër ditë
Seriali misterioz me seri të kufizuar "I Will Find You" ka arritur një sukses të madh në Netflix, duke regjistruar 24 milionë shikime në katër ditët e para, duke u bërë debutimi më i suksesshëm i një seriali të ri në platformë gjatë vitit 2026.
Në rolin kryesor është Sam Worthington, i cili luan David Burroughs, një baba që po vuan burgim të përjetshëm për vrasjen e djalit të tij pesë vjet më parë.
Edhe pse ai ka deklaruar vazhdimisht pafajësinë e tij, kunata e tij Rachel (e luajtur nga Britt Lower) i sjell prova që sugjerojnë se djali mund të jetë ende gjallë.
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Kjo e shtyn Davidin të arratiset nga burgu për të zbuluar të vërtetën pas një lidhje të ndërlikuar.
Seriali është pjesë e bashkëpunimit mes shkrimtarit Harlan Coben dhe Netflix-it, i cili deri tani ka marrrë 13 nga veprat e tij.
Një tjetër projekt, "Run Away", qëndroi katër javë në listën globale të 10 serialeve më të shikuara, duke grumbulluar 38 milionë shikime.
Në renditjen javore të serialeve në gjuhën angleze pas "I Will Find You" renditen: "Outlast: The Jungle", "Sweet Magnolias", "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders".
Ndër serialet tjera në krye ishte "Teach You a Lesson" me 11.8 milionë shikime, ndërsa pas tij u rendit "The Polygamist" me 7.7 milionë shikime në javën e dytë të transmetimit. /Telegrafi/