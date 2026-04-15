Seria GoPro Mission 1 sjell sensor 50MP, 4K Open Gate dhe çipset GP3
GoPro ka zbuluar serinë e saj të re të kamerave Mission 1, duke sjellë përmirësime të tilla si një sensor më i madh i tipit 1 inç, një procesor të ri GP3 dhe mbështetje për lente MFT të ndërrueshme. Gama përbëhet nga Mission 1, Mission 1 Pro dhe Mission 1 Pro ILS.
Të tre modelet janë të pajisura me një sensor të ri 50MP të tipit 1 inç, i cili thuhet se kap më shumë dritë sesa ato të përdorura në gjeneratat e mëparshme, transmeton Telegrafi.
Kamerat fuqizohen nga një procesor i ri 5nm GP3, duke mundësuar aftësi regjistrimi video si 1080p në 960fps, 8K në 60fps dhe 30fps, 4K 120fps Open Gate dhe 4K në 240fps, ndër të tjera.
GoPro thotë se çipseti i ri integron gjithashtu një NPU të përmirësuar AI për përpunim të përmirësuar të videos dhe performancë të përmirësuar në dritë të ulët.
Kamerat mbështeten nga një bateri e re Enduro 2, e cila pretendohet se ofron mbi 5 orë regjistrim në 1080p30 dhe më shumë se 3 orë në 4K30 me një karikim të vetëm.
Mission 1 dhe Mission 1 Pro kanë një mbulesë të përmirësuar me deri në 20 metra rezistencë ndaj ujit. Gama përfshin gjithashtu një ekran OLED më të madh në pjesën e pasme, butona të ridizajnuar dhe një lente të re me një fushë shikimi prej 159 gradësh.
Audioja është përmirësuar gjithashtu me një konfigurim me katër mikrofonë dhe mbështetje për regjistrim 32-bitësh.
Karakteristikat shtesë përfshijnë Bluetooth 5.3, HLG HDR, ngjyra 10-bit me GP-Log2, Timecode Sync, shpejtësi bitrate deri në 240Mbps dhe mbështetje për foto 50MP.
Mission 1 Pro do të ofrohet gjithashtu në një Grip Edition, i cili përfshin një mbulesë metalike për qëndrueshmëri të shtuar, së bashku me montime për këpucë të ftohta, një montim me shul magnetik dhe gishta montimi.
Ndërkohë, Mission 1 Pro ILS prezanton një sistem lentesh të ndërrueshme me mbështetje për lente dhe adaptorë Micro Four Thirds (MFT).
Krahas kamerave të reja, GoPro ka njoftuar gjithashtu një sistem të ri mikrofoni pa tel të pajtueshëm me kamerat e saj Hero Black, si dhe me telefonat inteligjentë dhe DSLR-të.
GoPro ka prezantuar gjithashtu një gamë aksesorësh për serinë Mission 1, duke përfshirë një Media Mod të ri, filtra ND të serisë M, strehim mbrojtës, dorezë baterie Volta 2, Light Mod 2, një karikues me dy bateri për baterinë Enduro 2 dhe një adaptor montimi vertikal.
Çmimet për serinë Mission 1 ende nuk janë njoftuar, por porositë paraprake do të fillojnë më 21 maj. Mission 1 dhe Mission 1 Pro do të dalin në shitje globalisht nga 28 maji, ndërsa Mission 1 Pro ILS dhe Creator dhe Ultimate Creator Editions të Mission 1 Pro janë planifikuar të mbërrijnë në tremujorin e tretë të këtij viti. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com