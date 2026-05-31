Emri i koduar i Samsung Galaxy Watch9 del në pah, mund të lansohet me një model Classic
Samsung lansoi orën e parë inteligjente "Classic" me Galaxy Watch4 në vitin 2021, por nuk ishte pjesë e të gjitha linjave të Galaxy Watch që mbërritën më vonë, pasi Samsung lanasoi modelin Classic me gjenerata alternative, që do të thotë se Watch5 dhe Watch7 nuk kishin një version Classic, por seritë Watch6 dhe Watch8 kishin.
Duke marrë parasysh këtë model, nuk prisnim që Samsung të lansonte një orë inteligjente Classic këtë vit, por një zhvillim i ri sugjeron se kjo mund të mos jetë kështu, transmeton Telegrafi.
Ndërsa shikonin kodin e një përditësimi të Wear OS, njerëzit në Android Authority zbuluan se cilat mund të jenë emrat e koduar për gjeneratën e ardhshme të Galaxy Watches. Dhe janë tre prej tyre: Fresh 9, Wise 9 dhe Project V2.
Fresh 9 dhe Wise 9 besohet të jenë emrat e koduar të Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch9 Classic, përkatësisht, ndërsa Project V2 besohet të jetë emri i koduar për Galaxy Watch Ultra 2.
Përveç kësaj, publikimi vuri re gjithashtu cilësimin ekzistues "RttSettingsManagerPixelWatch" në kodin e Google së bashku me cilësimin e ri "RttSettingsManager3pWearOs", duke sugjeruar që Galaxy Watch9 - dhe ndoshta edhe orët e tjera inteligjente Wear OS - mund të marrin mbështetje për funksionin Raise-to-talk ekskluziv për Pixel Watch.
Samsung mund të prezantojë serinë Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2 së bashku me telefonat inteligjentë të serisë Galaxy Z Flip8 dhe Galaxy Z Fold8, të cilët thuhet se do të zbulohen më 22 korrik. /Telegrafi/