Apple po përgatit një përmirësim të madh për kamerën e iPhone 18 Pro
Ndërsa industria e teknologjisë po përgatitet për ndikimin e plotë të RAMageddon në çmimin e çdo pajisjeje që mund të imagjinoni, Apple duket se nuk shqetësohet nga rritja e kostove të komponentëve.
Kjo është e qartë nga një thashethem i ri se përmirësimi më i rëndësishëm i përfolur i iPhone 18 Pro mund të vijë me një kosto të konsiderueshme.
Apple thuhet se po planifikon të prezantojë një lente të re me iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max , por kjo mund të çojë në një rritje të ndjeshme të kostos.
Sipas analistit të njohur të zinxhirit të furnizimit të Apple, Ming-Chi Kuo, lentet e reja mund të shtojnë 50% në çmimin e njësisë së kamerës krahasuar me atë të përdorur në pajisjet iPhone 17 Pro.
Edhe pse kjo veçori nuk është konfirmuar, apertura e ndryshueshme është ndër përmirësimet më të përfolura në pajisjet e këtij viti dhe thuhet se ka hyrë në prodhim. /Telegrafi/