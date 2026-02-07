Senatorja amerikane kërkon rivendosjen e sanksioneve ndaj Dodikut
Senatorja amerikane Jeanne Shaheen (D-NH), anëtare e lartë e Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, ka reaguar në lidhje me vendimin e administratës Trump për të hequr sanksionet ndaj udhëheqësit të Republika Srpska Milorad Dodik.
Me anë të një deklarate, ajo ka bërë thirrje për rivendosjen e sanksioneve ndaj Dodik.
“Administrata Trump duhet të turpërohet nga vendimi i saj për të hequr udhëheqësin e Republika Srpska Milorad Dodik nga sanksionet e SHBA-së tetorin e kaluar”, tha Shaheen.
“Dodik ka përdorur retorikë separatiste dhe ka minuar integritetin e Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit, gjë që bie ndesh me justifikimin e Administratës për të hequr Dodik dhe miqtë e tij nga lista në fund të vitit të kaluar”, shtoi ajo.
“Vizita e Dodik në Uashington e ka bërë shumë të qartë se ai nuk është i interesuar të vendosë interesat e të gjithë boshnjakëve përpara interesave të tij politike”, vazhdon deklarata e senatores.
“Administrata Trump duhet të veprojë shpejt për të rivendosur sanksionet ndaj Dodik sipas sanksioneve të detyrueshme që unë sigurova në Aktin më të fundit të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare.”
Administrata amerikane vendosi sanksione ndaj Dodikut në vitin 2017, për shkak të veprimeve që u konsideruan si kërcënim për stabilitetin e Bosnje dhe Hercegovinës dhe si shkelje e Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit.
Kujtojmë se më 29 tetor 2025, Ministria e Financave dhe Thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (OFAC) mori vendim për të hequr sanksionet për Milorad Dodik dhe shumë persona të tjerë nga entiteti Republika Srpska. /Telegrafi/