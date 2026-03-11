Semenyo arrin një rekord të rrallë në Ligën e Kampionëve pas debutimit me Manchester Cityn
Antoine Semenyo ka hyrë në histori me debutimin e tij në Ligën e Kampionëve, duke arritur një rekord shumë të rrallë që nuk ishte parë për më shumë se dy dekada.
Sulmuesi u aktivizua titullar nga trajneri Pep Guardiola në ndeshjen e parë të fazës së 1/8 së finales mes Manchester City dhe Real Madrid. Përballja mes dy gjigantëve evropianë ishte takimi i 15-të mes tyre në Ligën e Kampionëve.
Ky ishte debutimi i parë i Semenyo në garën më prestigjioze për klube në Evropë, pasi ai nuk kishte mundur të luante në fazën e ligës së këtij sezoni. Futbollisti ka shënuar shtatë gola në të gjitha garat me Man Cityn që nga transferimi i tij prej rreth 62 milionë funtesh nga AFC Bournemouth.
Me këtë paraqitje, Semenyo është bërë vetëm lojtari i dytë në histori që ka luajtur në të katër divizionet e futbollit anglez dhe njëkohësisht në Ligën e Kampionëve.
Karriera e tij nisi te Bristol City në Championship, ndërsa më herët kishte luajtur edhe në futbollin jo-profesionist me Bath City FC. Më pas ai kaloi në huazim te Newport County në League Two dhe te Sunderland AFC në League One, përpara se të bëhej lojtar i Ligës Premier me Bournemouth.
Lojtari i parë që arriti këtë statistikë ishte ish-mbrojtësi i Liverpool, Steve Finnan. Ai e realizoi këtë në sezonin 2004/05, kur Liverpooli fitoi Ligën e Kampionëve në finalen e famshme të 2005 në Stamboll.
Finnan kishte nisur karrierën jashtë ligave profesionale me Welling United FC dhe më pas kishte luajtur për klube si Birmingham City FC, Notts County FC, Fulham FC dhe Portsmouth FC, si dhe kishte një periudhë edhe te RCD Espanyol në Spanjë. Ai gjithashtu luajti me Kombëtarja e Irlandës në futboll në Kupa e Botës 2002.
Ndërkohë, Semenyo mund ta barazojë këtë arritje edhe në nivel ndërkombëtar nëse merr pjesë me Kombëtarja e Ganës në futboll në Kupën e Botës këtë verë. /Telegrafi/