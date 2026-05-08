Selena Gomez shoqërohet nga bashkëshorti i saj, Benny Blanco në premierën e dokumentarit të Martin Short
Selena Gomez dhe bashkëshorti i saj, Benny Blanco, morën pjesë në një mbrëmje elegante dhe plot shkëlqim në premierën me shumë yje të dokumentarit të ardhshëm të Martin Short në Los Angeles.
Aktorja 33-vjeçare – e cila së fundmi nxori në shitje shtëpinë e saj për 6.5 milionë dollarë – u shoqërua nga producenti muzikor 38-vjeçar teksa çifti mbërriti në The Egyptian Theatre, ku u zhvillua eventi të mërkurën.
Martin Short po përgatitet për publikimin e dokumentarit të tij, Marty, Life Is Short, i cili do të publikohet në platformën Netflix më 12 maj.
Selena Gomez u shfaq mjaft elegante, e veshur me një fustan të zi me detaje të punuara me rruaza.
Ish-aktorja e Disney Channel kishte veshur një palë taka të zeza me majë të mbyllur, ndërsa flokët i kishte kapur në një model elegant të ngritur.
Ajo e kompletoi pamjen me një palë vathë të shndritshëm ngjyrë argjendi dhe disa unaza në duar.
Grimi i saj ishte realizuar në mënyrë klasike për mbrëmjen dhe përfshinte mascara në qerpikë si dhe eyeliner me stil “winged”.
Në mollëza kishte vendosur një nuancë të lehtë blush-i, ndërsa buzët i kishte lyer me një ngjyrë të kuqe sateni për ta përfunduar pamjen.
Selena Gomez dhe Benny Blanco u panë duke zbritur nga një makinë e zezë teksa mbërritën në vendin e mbushur me të ftuar.
Këngëtari i hitit Eastside ishte veshur me një kostum të zi dhe një këmishë të zezë pjesërisht të zbërthyer, të kombinuar me varëse të arta tërheqëse.
Ai ecte pranë aktores ndërsa të dy drejtoheshin drejt tapetit të kuq, së bashku me personazhe të tjerë të famshëm që morën pjesë në event.