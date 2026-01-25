“S’dua t’i shoh këto gjëra”, Alba e zhgënjyer nga Limi dhe afrimiteti i tij me Dolcen
Dy banorët e BBVK-së, Dolce dhe Limi janë parë sërish duke kaluar kohë së bashku.
E kjo gjë e ka zhgënjyer Alba Pollozhanin, e cila tha se s’do të shoh gjëra të tilla.
“Pas darkës ishte super mirë. Nuk dua t’i shoh këto gjëra”, është shprehur ajo.
"Pse Albës iu largove sot. Nuk kam ardhur këtu për lojëra, nuk jam unë lojë. Nuk e kam problemin të flas me tjera por jo lojëra me mua", tha ajo në një bisedë me Labinot Rexhën.
Limi u sqarua me Dolcen për distancimin e tyre dhe pse vendosën një gjë të tillë.
Dolce u shpreh e zhgënjyer për mënyrën se si është sjell me të dhe pse e bëri pikërisht në Prime.
Mbetet për t'u parë në vazhdim se si do të zhvillohet situata mes tyre. /Telegrafi/
