Sarah Michelle Gellar pretendon se nuk ka frikë nga plakja: Tani më pëlqen më shumë vetja, jam krenare për atë që jam
Aktorja Sarah Michelle Gellar zbuloi në një intervistë të re se nuk ka frikë nga plakja edhe pse po afron ditëlindja e saj e 50-të.
Ajo deklaroi se është vërtet krenare për rrugëtimin e saj deri më tani.
"Kam qenë shumë me fat që nuk kam qenë kurrë e bllokuar në një rol në një moshë të caktuar. Kam qenë shumë me fat, por jam gjithashtu krenare për atë që jam", tha ajo.
Gellar tha gjithashtu se nuk e ka problem të flasë për projekte që janë realizuar 15 ose 20 vjet më parë.
"Shikoj fotografi të kohës kur isha më e re dhe mendoj se dukem shumë më mirë tani. Më pëlqen më shumë vetja. Kishte raste kur nuk isha aq tolerante me veten", tha ajo.
Pasi u shfaq në një reklamë të Super Bowl në vitin 2019, Gellar tha se ishte e emocionuar për një mundësi tjetër për të shfaqur gjithçka që është.
"Kjo jam unë, kjo është lëkura ime. Nuk kam bërë asnjë ndërhyrje kirurgjikale, por nuk po them se një ditë nuk do ta bëj. Nuk po gjykoj askënd, por kjo jam unë. Nuk mund të gënjej për moshën time sepse të gjithë e dinë sa vjeç jam", tha ajo.
Ajo tha gjithashtu se aktualisht është e përqendruar në punën e saj.
"Kam një familje të mrekullueshme, kjo është koha më e mirë e jetës sime. E vërej këtë dhe shijoj çdo moment", tha ajo. /Telegrafi/