Sara Kolami mahnit me bikini të kuqe, pozon buzë detit në perëndim të diellit
Sara Kolami ka tërhequr edhe një herë vëmendjen e ndjekësve në Instagram me paraqitjen e saj më të fundit.
Influencuesja ka publikuar disa fotografi të realizuara buzë detit, ku shfaqet e veshur me bikini të kuqe, duke reflektuar plotësisht atmosferën e ditëve të verës.
Përveç paraqitjes elegante, Sara është kujdesur edhe për detajet e dukjes.
Sara Kolami/Instagram
Flokët e saj biondë janë stiluar në onde të buta, ndërsa grimi është mbajtur në nuanca natyrale, me lëkurë të ndriçuar, buzë nude dhe sy të theksuar lehtë, duke i dhënë një pamje të freskët dhe shumë elegante.
Dukjen e ka kompletuar me një zinxhir të hollë dekorativ në bel, që i shton finesë paraqitjes, ndërsa sfondi me detin e qetë dhe qiellin në perëndim të diellit krijon një atmosferë relaksuese dhe mjaft estetike.
Fotografitë janë pritur me shumë pëlqime dhe komente pozitive nga ndjekësit e saj, të cilët kanë komplimentuar jo vetëm linjat trupore të Sarës, por edhe stilin e saj të kuruar në çdo detaj. /Telegrafi/
Sara Kolami/Instagram
Sara Kolami/Instagram
Sara Kolami/Instagram