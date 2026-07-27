Sam Asghari e pranon: Njerëzit do të më njohin gjithmonë si ish-bashkëshortin e Britney Spears
Aktori dhe modeli, Sam Asghari, ka pranuar se beson se publiku do ta identifikojë gjithmonë si ish-bashkëshortin e Britney Spears, pavarësisht suksesit që po ndërton në Hollywood.
Në një intervistë për Page Six, Asghari tha se nuk mendon se do të vijë ndonjëherë një moment kur njerëzit të ndalojnë së pyeturi për këngëtaren, me të cilën ishte në lidhje për gjashtë vjet dhe i martuar për gati dy, deri në vitin 2024.
Megjithatë, ai theksoi se aktualisht është i përqendruar te projektet e tij profesionale dhe nuk ndjek lajmet e botës së showbizit.
Britney dhe Sam
Duke komentuar situatën e Britney Spears, ai u shpreh se fokusi i tij kryesor është situata në Iran, vendi i tij i lindjes, dhe puna që po zhvillon si aktor.
Asghari theksoi se nuk ka asnjë pendesë për të kaluarën me Spears, duke shtuar se ajo periudhë, pavarësisht sfidave, ndikoi në jetën e tij.
“E kaluara është e kaluar. Nuk do të ankohem kurrë për diçka që ma ka ndryshuar jetën, qoftë për mirë apo për keq”, u shpreh ai.
Pas divorcit të finalizuar në fund të vitit 2024, Asghari ka nisur një kapitull të ri në jetën personale.
Sam dhe Britney
Ai është në një lidhje me agjenten e pasurive të paluajtshme Brooke Irvine, me të cilën jeton në Los Angeles dhe thotë se është shumë i lumtur.
Në aspektin profesional, Asghari po ndërton karrierën e tij si aktor.
Ai luan rolin e Victorit në filmin e ri “The Gentleman Thief”, ku ndan skenën me John Travolta. /Telegrafi/