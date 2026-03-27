Salah mund të rikthehet te Roma pas largimit nga Liverpooli
Liverpooli ka konfirmuar se Mohamed Salah do të largohet nga klubi në përfundim të sezonit 2025/26.
Sulmuesi 33-vjeçar, i cili ka qenë një figurë kyçe në “Anfield” që nga viti 2017, do të bëhet lojtar i lirë, duke hapur derën për disa opsione për hapin e radhës në karrierën e tij, përfshirë edhe një rikthim të mundshëm në Serie A.
Një nga destinacionet më të mundshme për Salahun është Roma, klubi ku ai u bë i njohur në skenën e madhe përpara se të transferohej te Liverpool për rreth 42 milionë euro.
Roma mund t’i ofrojë atij një ambient të njohur dhe mundësinë për të vazhduar të garojë në nivele të larta në elitën e futbollit italian.
Gjatë nëntë viteve të tij te Liverpooli, Salah ka lënë gjurmë të pashlyeshme, duke regjistruar 435 paraqitje, 255 gola dhe 122 asistime në të gjitha garat.
Ai ka fituar disa trofe me “Të Kuqtë”, përfshirë Ligën e Kampionëve dhe dy tituj të Ligës Premier, duke e konsoliduar statusin e tij si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e klubit.
Njoftimi i Salah shënon fundin e një epoke në “Anfield”, ndërsa tifozët do të ndjekin me interes të madh se ku do të vazhdojë superylli egjiptian kapitullin e ardhshëm të karrierës së tij të jashtëzakonshme./Telegrafi/