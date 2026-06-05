Sa pikë nevojiten për të kaluar grupin në Kupën e Botës? Edhe me tre pikë dhe minus gola, është e mundur të kalohet tutje
Kupa e Botës 2026 fillon më 11 qershor dhe, duke qenë se do të jetë e para me 48 ekipe kombëtare, edhe tetë përfaqësueset e vendit të tretë do të shkojnë në fazën eliminatore të garës.
Duke pasur parasysh këtë, të gjithë tifozët tashmë po numërojnë se sa pikë në grup do të jenë të mjaftueshme që kombëtarja e tyre të shkojë në fazën e 1/16-tës si minimum vendi i tretë.
Sipas analizës së platformës Football Meets Data, e cila u bë me ndihmën e një superkompjuteri, një fitore dhe një barazim, pra katër pikë, pothuajse me siguri sigurojnë një vend më tej në fazën eliminatore, edhe në rastin e një diference negative golash prej -3.
Megjithatë, ekipi kombëtar ka shumë të ngjarë të arrijë në fazën e 1/16-tës edhe nëse fiton vetëm tre pikë dhe ka një diferencë negative golash.
🎯 3 points and a -2 goal difference.
This is currently the lowest you can go if you want a >50% chance of qualifying for the KO stage as one of 8 best 3rd placed teams.
📈 3 pts and a non-negative goal difference already takes you past >95%!
👉 Detailed analysis of points and… pic.twitter.com/inla4ZgZhv
— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 2, 2026
Kalimi është praktikisht i siguruar edhe me tre pikë nëse diferenca e golave është më e mirë se -1.
Shanset janë të mëdha edhe me tre pikë dhe një diferencë prej -3 golash, ndërsa shanset për të arritur në fazën eliminatore me tre pikë dhe një diferencë prej -3 golash janë një shifër e respektueshme prej 47 për qind.
Ekziston gjithashtu një mundësi teorike për të avancuar me vetëm dy pikë dhe një diferencë golash prej -1, por shanset për këtë janë vetëm 6.6 për qind. /Telegrafi/