Masazhi është një nga trajtimet më të përhapura që përdoret për lehtësimin e dhimbjeve dhe relaksimin e trupit, por sipas fizioterapistit Valon Maloku, efekti i tij në aspektin fizik është shumë i kufizuar.

Në podcastin “Shëndeti në rend të parë”, e mbështetur nga United Hospital, Maloku shpjegon se masazhi nuk sjell ndryshime reale strukturore në trup.

Ai thekson se nga këndvështrimi shkencor është pothuajse e pamundur që përmes presionit manual të arrihen ndryshime të thella në muskuj apo inde.



Sipas tij, ajo që ndodh gjatë masazhit është kryesisht një reagim sipërfaqësor i trupit, si skuqja e lëkurës nga fërkimi, si dhe një efekt psikologjik që lidhet me ndjenjën e relaksimit.

“Masazhi të bën të ndihesh mirë, por nuk e zgjidh problemin në thelb”, thekson ai.

Efekti nocebo dhe “mitet” e fizioterapisë - Valon Maloku në podcastin “Shëndeti në rend të parë”

Një rol të rëndësishëm në këtë proces luan edhe çlirimi i hormoneve si oksitocina, e cila ndikon në uljen e stresit dhe krijimin e një ndjenje mirëqenieje.

Megjithatë, kjo nuk duhet të ngatërrohet me trajtim real të shkakut të dhimbjes.



Në vijim të diskutimit, Maloku ngre edhe një shqetësim tjetër të rëndësishëm: koston e trajtimeve që, sipas tij, shpesh nuk justifikohen nga efektet që japin.

Ai paralajmëron se në shumë raste pacientët paguajnë për terapi që fokusohen vetëm në lehtësimin e përkohshëm të simptomave, pa adresuar shkakun kryesor të problemit.

“Nëse trajtimi nuk merret me gjenezën e problemit, atëherë në afatgjatë nuk ka zgjidhje reale”, thekson ai.

