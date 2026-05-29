A keni vështirësi në frymëmarrje kur ngjiteni shkallët? Kjo mund të jetë një shenjë e rëndësishme paralajmëruese
Shumë njerëz nuk i kushtojnë shumë vëmendje gulçimit kur ngjiten shkallëve, duke e konsideruar atë si rezultat të lodhjes, stresit ose gjendjes së dobët shëndetësore.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se gulçimi me pak përpjekje ndonjëherë mund të tregojë probleme më serioze shëndetësore.
Gulçimi afatshkurtër pas një aktiviteti fizik intensiv është kryesisht një fenomen normal, veçanërisht tek njerëzit që lëvizin pak ose janë mbipeshë. Megjithatë, nëse keni gulçim pas disa shkallëve ose një ecjeje të lehtë, ky mund të jetë një sinjal se trupit i mungon oksigjeni i mjaftueshëm ose se zemra dhe mushkëritë nuk po funksionojnë siç duhet.
Ndër shkaqet më të zakonshme të gulçimit janë problemet me zemrën dhe mushkëritë. Sëmundjet e zemrës mund të zvogëlojnë aftësinë e trupit për të pompuar gjakun në mënyrë efikase, duke bërë që trupi të mbetet pa oksigjen më shpejt. Nga ana tjetër, sëmundjet e frymëmarrjes si astma ose sëmundja kronike obstruktive pulmonare shpesh shkaktojnë një ndjesi mbytjeje dhe gulçim gjatë sforcimit fizik.
Mjekët thonë se gulçimi mund të lidhet edhe me aneminë, një gjendje në të cilën trupi nuk ka mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut për të transportuar oksigjen. Stresi dhe ankthi gjithashtu mund të shkaktojnë gulçim, veçanërisht në situata me tension të lartë.
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet nëse, së bashku me gulçimin, shfaqen simptoma të tilla si dhimbje gjoksi, marramendje, rrahje të shpejta të zemrës, buzë të kaltërosha ose ënjtje të këmbëve. Në raste të tilla, rekomandohet të kërkoni ndihmën e një mjeku sa më shpejt të jetë e mundur.
Ekspertët këshillojnë aktivitetin e rregullt fizik, ndërprerjen e pirjes së duhanit dhe kontrollin e peshës si hapa të rëndësishëm për të ruajtur shëndetin e zemrës dhe mushkërive. Megjithatë, nëse simptomat përsëriten ose përkeqësohen, një ekzaminim është i nevojshëm për të përcaktuar shkakun e saktë të problemit.
Edhe pse shumë njerëz e konsiderojnë gulçimin kur ngjiten shkallët si një fenomen të padëmshëm, ndonjëherë trupi i paralajmëron ata se diçka nuk shkon.