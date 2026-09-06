Ryan Reynolds lë të kuptohet se si do ta festojë ditëlindjen e 50-të: Nuk dua festa të mëdha, marr vëmendje të mjaftueshme
Ryan Reynolds ka lënë të kuptohet se si mund ta festojë ditëlindjen e tij të 50-të.
Në premierën e filmit të tij të ri "Mayday", Reynolds i tregoi revistës People se si e festoi familja e tij ditëlindjen, por tha gjithashtu se nuk do të donte të bënte një festë të madhe.
"Nuk më pëlqejnë ditëlindjet dhe jam dakord me këtë. Nuk pendohem për ditëlindjen time dhe nuk dua festa të mëdha për veten time. Marr vëmendje të mjaftueshme, thjesht eca në tapetin e kuq, kjo është e mjaftueshme", tha ai.
Ky koment erdhi edhe pasi gruaja e tij festoi ditëlindjen e 39-të në fund të gushtit.
Me atë rast, ai tha: "Gëzuar ditëlindjen personit më të mirë që njoh. Ti nuk je vetëm një gjeni tjetër i guximshëm dhe i sjellshëm, por je edhe tepër i ëmbël", tha ai.
Reynolds shtoi se ka edhe disa ditëlindje të fëmijëve të tyre deri në ditëlindjen e tij të 50-të, të cilën e quajti "Rrugica e Ditëlindjeve" që zgjat deri në Krishtlindje.