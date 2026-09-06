Eva Murati mahnit me linjat nga pozat me bikini
Gazetarja sportive dhe moderatorja e njohur, Eva Murati, ka ndarë me ndjekësit disa fotografi nga një moment relaksi pranë detit.
E veshur me bikini me print, Eva ka pozuar në bregdet gjatë muzgut, duke sjellë një atmosferë verore dhe elegante në fotografitë e saj.
Në këto poza, moderatorja ka vënë në pah edhe linjat e saj të tonifikuara, ndërsa sfondi i detit dhe drita e butë e perëndimit i kanë dhënë fotografive një pamje veçanërisht estetike.
Foto: Eva Murati / Instagram
Postimi i saj nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit, të cilët kanë reaguar ndaj fotografive dhe paraqitjes së saj.
Eva Murati është një prej figurave të njohura të ekranit shqiptar, veçanërisht në fushën e gazetarisë sportive, ndërsa në rrjetet sociale shpesh ndan me ndjekësit momente nga përditshmëria, udhëtimet dhe paraqitjet e saj.
Foto: Eva Murati / Instagram
Foto: Eva Murati / Instagram