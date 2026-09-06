Gazetarja sportive dhe moderatorja e njohur, Eva Murati, ka ndarë me ndjekësit disa fotografi nga një moment relaksi pranë detit.

E veshur me bikini me print, Eva ka pozuar në bregdet gjatë muzgut, duke sjellë një atmosferë verore dhe elegante në fotografitë e saj.

Në këto poza, moderatorja ka vënë në pah edhe linjat e saj të tonifikuara, ndërsa sfondi i detit dhe drita e butë e perëndimit i kanë dhënë fotografive një pamje veçanërisht estetike.

Foto: Eva Murati / Instagram

Postimi i saj nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit, të cilët kanë reaguar ndaj fotografive dhe paraqitjes së saj.

Eva Murati është një prej figurave të njohura të ekranit shqiptar, veçanërisht në fushën e gazetarisë sportive, ndërsa në rrjetet sociale shpesh ndan me ndjekësit momente nga përditshmëria, udhëtimet dhe paraqitjet e saj.

Foto: Eva Murati / Instagram

Foto: Eva Murati / Instagram

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