“I përjetshëm qoftë kujtimi për ty”, Daut Haradinaj i shkon për ngushëllime familjes së Laurent Krasniqit
Deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj, i ka shprehur ngushëllime familjes së vlogerit të ndjerë, Laurent Krasniqi, i cili humbi jetën tragjikisht pas një aksidenti me motor.
Krasniqi ndërroi jetë pak ditë më parë në fshatin Llukar të Prishtinës, në një aksident që tronditi familjarët, miqtë dhe shumë prej atyre që e njihnin atë.
Gjatë ditës së sotme, Daut Haradinaj ka vizituar familjen e të ndjerit për t’u shprehur ngushëllimet e tij për humbjen e rëndë.
Haradinaj ka publikuar në Facebook disa pamje nga vizita e tij në familjen Krasniqi, ndërsa krahas pamjeve ka ndarë edhe një mesazh prekës, duke u shprehur ngushëllime familjarëve dhe të gjithë atyre që e kanë njohur Laurent Krasniqin.
“I përjetshëm qoftë kujtimi për ty, Laurent Krasniqi. Do të të kujtojmë gjithmonë me harenë tënde.Familjes dhe të gjithë atyre që të njohën, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta”.
Laurent Krasniqit iu dha lamtumira e fundit të premten, ndërsa në ceremoninë mortore morën pjesë mijëra persona, të cilët u mblodhën për ta përcjellë në banesën e fundit.
Krasniqi ishte i njohur për publikun edhe përmes përmbajtjeve që krijonte në rrjetet sociale, ndërsa kishte qenë pjesë edhe e “Big Brother VIP Kosova”, ku arriti të fitonte simpatinë e një pjese të madhe të publikut.