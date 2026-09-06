Maya Jama konfirmon rikthimin në “The Gentlemen”, ndërsa bien poshtë zërat për Meghan Markle
Maya Jama i është bashkuar kastit të sezonit të tretë të “The Gentlemen”, sipas raportimeve, pasi yjet e serialit hodhën poshtë thashethemet se Meghan Markle do t’i bashkohej kastit.
Prezantuesja e “Love Island”, 32 vjeçe, bëri debutimin e saj në aktrim të shkruar në sezonin e dytë të serialit të suksesshëm të Netflix, “The Gentlemen”, krijuar nga Guy Ritchie. Ajo luan Aisha-n, bashkëshorten e një bashkëpunëtori të botës kriminale, dhe personazhi i saj lidhet me Eddie Horniman, të interpretuar nga Theo James.
Maya thuhet se ka konfirmuar se do të rikthehet për sezonin e tretë gjatë premierës së zhvilluar në fillim të kësaj jave.
Një burim i tha “The Sun”: “Maya ishte fantastike në sezonin e dytë dhe drejtuesit do të jenë të kënaqur që ajo do të rikthehet në sezonin e tretë. Ajo ka tërhequr edhe më shumë shikues dhe ishte shumë natyrale në xhirime.”
Ndërkohë, Maya tregoi për publikimin se regjisori Guy Ritchie ishte shumë mbështetës dhe e qetësonte gjatë xhirimit të skenave të saj.
Ajo tha: “Ai nuk të duket aq frikësues sa mund të mendosh, duke pasur parasysh se kush është.
“Është shumë i afrueshëm dhe më thoshte: ‘Po, po bën shumë mirë’, duke më dhënë siguri, gjë që ishte shumë e bukur.
“Ai është shumë i përfshirë dhe, në një farë mënyre, është një gjeni për t’u parë në punë, sepse të gjithë po praktikojnë dialogët e tyre dhe më pas ai thotë diçka që është shumë më e mirë se versioni origjinal.”
Pamjet e reja nga seriali i ardhshëm tregojnë personazhin e James, Eddie-n, teksa përballet me familjen Glass dhe perandorinë e tyre, ndërsa përpiqet të rifitojë kontrollin e plotë mbi pronën e tij.
Në fillim të klipit, ai thotë: “400 vjet më parë, kjo pronë shtrihej aq larg sa mund të shihte syri”, ndërsa shfaqen pamje të gjera të tokave të tij të mëdha.
“Unë e dua të gjithën përsëri”.