Rusia po rrit përpjekjet për të eliminuar kundërshtarët në Evropë
Zyrtarë të inteligjencës perëndimore kanë deklaruar se Rusia ka rritur ndjeshëm aktivitetet dhe planet për atentate në territorin e Evropës pas nisjes së pushtimit të Ukrainës në vitin 2022.
Sipas tyre, këto operacione nuk janë të kufizuara vetëm në luftën në Ukrainë, por shtrihen edhe në vende të ndryshme evropiane, ku shënjestrë janë bërë aktivistë politikë, dezertorë rusë, figura ushtarake, si dhe individë dhe organizata që mbështesin Ukrainën.
Autoritetet e sigurisë në disa shtete evropiane, përfshirë Francën, Lituaninë, Gjermaninë, Poloninë dhe Spanjën, kanë zbuluar ose janë duke hetuar një sërë operacionesh të dyshuara me lidhje ruse.
Këto raste përfshijnë aktivitete të ndryshme të fshehta, si vëzhgim të vazhdueshëm të objektivave, përgatitje për sulme me eksplozivë, raste të raportuara të të shtënave me armë zjarri, si dhe plane të dyshuara për vrasje të organizuara. Hetimet tregojnë se këto operacione kanë qenë të mirë-koordinuara dhe shpesh të vështira për t’u zbuluar në fazat e hershme, raporton ap.
Ndër personat që janë përmendur si objektiva të mundshëm apo të kërcënuar përfshihen aktivisti rus për të drejtat e njeriut Vladimir Osechkin, përkrahësi i pavarësisë së Bashkortostanit Ruslan Gabbasov, si dhe vetë presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky.
Përfshirja e figurave të tilla tregon, sipas zyrtarëve perëndimorë, se synimi i këtyre operacioneve mund të shtrihet nga kundërshtarët e brendshëm të Kremlinit deri te udhëheqësit më të lartë shtetërorë.
Gjithashtu, zyrtarët e sigurisë thonë se Rusia ka ndryshuar mënyrën e veprimit në krahasim me të kaluarën. Në vend të përdorimit të drejtpërdrejtë të oficerëve të inteligjencës, gjithnjë e më shumë po mbështetet te ndërmjetës kriminalë dhe individë të rekrutuar në mënyrë lokale në vendet evropiane.
Kjo strategji, sipas tyre, është bërë më e zakonshme sidomos pas dëbimit masiv të operativëve rusë nga shumë vende evropiane pas rastit të helmimit të Sergei Skripal në vitin 2018 në Britani të Madhe, ngjarje që çoi në përkeqësimin e marrëdhënieve mes Rusisë dhe Perëndimit.
Në përgjithësi, zyrtarët evropianë të sigurisë vlerësojnë se këto operacione kanë një qëllim të dyfishtë: nga njëra anë eliminimin e kundërshtarëve politikë dhe kritikëve të Kremlinit që jetojnë jashtë Rusisë, dhe nga ana tjetër krijimin e një atmosfere frike dhe pasigurie midis komuniteteve të emigrantëve dhe mbështetësve të Ukrainës në Evropë. Rusia, nga ana e saj, i ka mohuar vazhdimisht këto akuza, duke i quajtur të pabaza dhe politike. /Telegrafi/