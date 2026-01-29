Rusia dhe Ukraina njoftuan sot se në kuadër të marrëveshjeve të arritura më parë në Stamboll, kanë përfunduar një shkëmbim tjetër të trupave të ushtarëve të rënë.

Ndihmësi i presidentit rus Vladimir Medinsky tha se 1.000 trupa të ushtarëve të vrarë u kthyen në Ukrainë ndërsa 38 u morën në këmbim.

"Brenda kuadrit të marrëveshjeve të Stambollit, trupat e 1.000 ushtarëve të vrarë ukrainas janë transferuar në Ukrainë. Ndërsa trupat e 38 ushtarëve të vrarë rusë janë transferuar në Rusi", tha ai.

Në një deklaratë, Shtabi Koordinues i Ukrainës për Trajtimin e të Burgosurve të Luftës njoftoi shkëmbimin duke thënë se ka marrë trupat e 1.000 ushtarakëve të saj.

"Sot u zhvilluan ngjarje riatdhesimi si pjesë e të cilave një mijë trupa u kthyen në Ukrainë", tha shtabi.

Më 30 dhjetor, zëvendësministri i Jashtëm rus Mikhail Galuzin tha se rreth 2.300 ushtarakë rusë dhe rreth 170 civilë u kthyen nga Ukraina këtë vit sipas marrëveshjeve për të burgosurit e luftës të arritura në Stamboll.

Galuzin përmendi shkëmbimin e trupave të ushtarëve të rënë, duke pretenduar se Rusia i ka transferuar palës ukrainase rreth 12 mijë trupa dhe ka marrë rreth 200 nga Ukraina vitin e kaluar.

Shkëmbimi i fundit i këtij lloji u zhvillua më 19 dhjetor të vitit të kaluar. /AA/

